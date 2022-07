Rắn hổ mang ngoạm đầu, cắn trăn vua "sùi bọt mép" và cái kết

Your browser does not support the video tag.

Trong clip, một con trăn vua đang có màn tử chiến với một con rắn hổ mang.

Dù phải đối đầu với một kẻ thù đáng gờm nhưng rắn hổ mang vẫn chứng minh được bản lĩnh của mình khi tung ra cú cắn chí mạng đớp thẳng vào đầu đối thủ. Bị tấn công, con trăn lập tức cuộn tròn người lại và cố gắng siết chặt lấy con rắn hổ mang để phản đòn.

Tuy nhiên, mọi nỗ lực của nó đã bị dập tắt vì đã bị con rắn làm cho tê liệt. Không chỉ cắn vào đầu khiến trăn vua "sùi bọt mép", con rắn còn nuốt chửng đối thủ vào bụng.

Trăn vua hay Trăn mắt lưới châu Á là một loài trăn lớn, cũng là đối thủ nặng ký của rắn hổ mang chúa. Đồng thời, trăn vua cũng là con mồi yêu thích của loài rắn kịch độc này.

Khi trưởng thành, rắn hổ mang chúa và trăn vua có kích thước tương đồng nhau, chúng cũng có sức mạnh cơ bắp tương đương. Tuy nhiên, so với các loài trăn nói chung thì rắn hổ mang chúa có một vũ khí lợi hại hơn chính là nọc độc.

Dù nọc độc của rắn hổ mang chúa không phải là mạnh nhất trong số các loài rắn độc, nhưng lượng chất độc mà chúng sử dụng trong một cú cắn đủ để giết chết 20 người trưởng thành hoặc thậm chí một con voi. Nọc độc của rắn hổ mang chúa ảnh hưởng đến các trung tâm hô hấp ở não, gây ngừng hô hấp và suy tim.

Hổ mang chúa được đánh giá là loài rắn khá nhút nhát, thường tìm cách lẩn trốn khi đối đầu với con người và chỉ tấn công trong trường hợp bị đe dọa hoặc bị kích thích.

Tác giả: Hải Vân (T/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn