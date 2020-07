Rắn cái giận dỗi bỏ đi vì rắn đực vụng về không biết giao phối

Your browser does not support the video tag.

Trong chuyến đi tới vườn quốc gia Kruger, Nam Phi, Kathy Gulyas Watson đã ghi lại màn giao phối hài hước của cặp rắn phì. Một con rắn phì cái bò tới lề đường và một con rắn đực có kích thước nhỏ hơn nhanh chóng chui ra từ bụi cỏ để chào đón nó.

Con rắn phì đực bắt đầu bò lên cơ thể bạn tình trong khi con cái nằm im tại chỗ. Rắn phì đực nằm lên cơ thể bạn tình trong tư thế ngược rồi lúng túng khoảng một phút, dường như nó không biết phải tiếp tục nghi thức như thế nào.

Con rắn cái có vẻ không hài lòng, sau hồi lâu chờ đợi, nó giận dỗi bỏ đi bỏ mặc con rắn đực vội vàng đuổi theo sau. Nghi thức ghép đôi của rắn thường bao gồm cả hành vi chiến đấu và vũ điệu tán tỉnh.

Khi một con rắn phì cái sẵn sàng giao phối, nó tiết ra pheromone để thu hút những con đực gần đó. Tín hiệu mùi này phức tạp đến mức có thể truyền đi thông tin cả về hình dáng và kích thước của rắn cái.

Nhiều con rắn đực có thể phản ứng với pheromone của con cái cùng lúc dẫn đến cuộc chiến giành quyền giao phối. Trong trận chiến này, các đối thủ sẽ dùng hết sức mình để ghì đầu nhau xuống đất, con rắn khỏe hơn sẽ chiến thắng và giành quyền giao phối với rắn cái.

Khi thực hiện ghép đôi, rắn đực sẽ leo lên thân của rắn cái và dùng đuôi để thăm dò lỗ huyệt. Rắn cái sẽ đẻ khoảng 20 đến 40 trứng sau 5 đến 6 tháng thụ tinh. Trứng của rắn phì có màng mỏng bên trong có con non, chúng sẽ chui ra khỏi bọc trứng này không lâu sau đó.

Rắn phì nổi tiếng với tốc độ cắn bằng 1/4 giây và nọc độc gây hoại tử mô cực đau đớn. Rắn phì chuyên nằm bất động nhiều tháng để rình mồi vậy nên có biệt danh là "cỗ quan tài sống".

