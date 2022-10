Rác thải ứ đọng tại các nhà máy thuỷ điện ở Nghệ An: Gây ô nhiễm môi trường, chủ đầu tư chậm trễ trong xử lý

Năm 2018, Báo TN&MT đã từng có bài "Nghệ An: Đùn đẩy trách nhiệm vệ sinh rác lòng hồ thuỷ điện Bản Vẽ". Nội dung bài báo phản ánh rằng: Sở TN&MT Nghệ An có văn bản kiến nghị UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu Công ty CP thủy điện Bản Vẽ phải thực hiện thu dọn sinh khối thực vật khu vực lòng hồ và các biện pháp công trình bảo vệ môi trường. Tuy nhiên, sau khi nhận được văn bản này, phía Công ty CP thủy điện Bản Vẽ đã có văn bản số 410/TĐBV-P4 gửi UBND tỉnh Nghệ An và Sở TN&MT với nội dung việc thu dọn sinh khối, thực vật trôi nổi vùng lòng hồ không phải trách nhiệm của Công ty CP thủy điện Bản Vẽ. Quan điểm nêu trên của chủ đầu tư đã gây nên một cuộc "tranh cãi" vào thời điểm đó.