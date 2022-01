Quỳ Hợp (Nghệ An): Việc truy thu khoáng sản có thực sự hiệu quả?

Nhằm ngăn chặn tình trạng khai thác khoáng sản trái phép, chống thất thu thuế xảy ra trên địa bàn huyện Quỳ Hợp, ông Nguyễn Đình Tùng, Chủ tịch UBND huyện Quỳ Hợp đã ký quyết định thành lập đội chống thất thu thuế trực thuộc huyện quản lý. Thành phần của đội gồm cán bộ từ Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Quỳ Hợp, Công an huyện Quỳ Hợp, Cục Thuế huyện Quỳ Hợp...

Đội chống thất thu thuế hoạt động trong khoảng thời gian dài trên địa bàn huyện, có văn phòng đóng tại xã Nghĩa Xuân, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An. Tuy nhiên, sau khi Công an tỉnh Nghệ An tiến hành bắt quả tang hàng chục đối tượng cùng nhiều tang vật máy móc khai thác đá hoa trắng trái phép ở khu vực xóm Kèn, xã Châu Lộc, huyện Quỳ Hợp vào trung tuần tháng 7/2021 thì đội chống thất thu thuế huyện Quỳ Hợp bỗng dưng bị giải thể.

UBND xã Minh Hợp truy thu khoáng sản không rõ nguồn gốc. Tuy nhiên, lực lượng truy thu xã này để lại loại đá xấu, có giá trị kinh tế thấp

Trao đổi với phóng viên về việc giải thể đội chống thất thu thuế, ông Nguyễn Đình Tùng, Chủ tịch UBND huyện huyện Quỳ Hợp cho biết: Trước đây huyện thành lập đội chống thất thu thuế nhằm mục đích quản lý khoáng sản trên địa bàn, chống thất thu thuế. Nhưng sau đó thấy không phù hợp nên huyện xóa bỏ. Còn nguồn thu của đội này thì trong báo cáo tài chính của huyện có đầy đủ thông tin.

Ông Tùng cũng đề nghị phóng viên liên hệ với ông Trần Đức Lợi, Phó Chủ tịch UBND huyện huyện Quỳ Hợp nếu cần tìm hiểu thêm. Tuy nhiên, dù đã liên hệ gần 1 tháng nhưng hiện tại phóng viên vẫn chưa nhận được lịch làm việc từ UBND huyện Quỳ Hợp về nội dung nêu trên.

Cũng với mục đích chống thất thu thuế, ngày 25/12/2021, dưới sự chỉ đạo UBND huyện Quỳ Hợp, UBND xã Minh Hợp (huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An) ra quân truy thu các khoáng sản đá cảnh không rõ nguồn gốc trên địa bàn xã này. Tuy nhiên, lực lượng truy thu của xã này chỉ thu hồi những khoáng sản đẹp, có giá trị; việc truy thu không đồng đều, chỗ thu chỗ không. Bên cạnh đó, việc truy thu cũng không có sự tham gia của lực lượng công an xã.

Trả lời về việc truy thu khoáng sản này, Chủ tịch UBND xã Minh Hợp Đinh Thị Kim Châu cho biết: Xã làm việc theo chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND huyện Quỳ Hợp Trần Đức Lợi qua điện thoại, chứ không có văn bản chỉ đạo nào.

Đề nghị UBND tỉnh Nghệ An cần sớm vào cuộc làm rõ và xử lý nếu có sai phạm xảy ra trong việc truy thu khoáng sản tại huyện Quỳ Hợp.

Tác giả: PV

Nguồn tin: moitruongvadothi.vn