Quỳ Hợp (Nghệ An): Sạt mỏ thiếc 1 người chết

Theo thông tin ban đầu của một công nhân làm việc ở mỏ thiếc này cho biết: Vào hồi 22h ngày 21/7 đầu giờ đổi ca của ca đêm, 1 nam công nhân của công ty này vào ca chuẩn bị làm việc, nhưng trong giai đoạn đang xử lý đá treo nóc thì anh này bị ngã và bị đá treo nóc đập vào đầu, sau đó được công ty sơ cứu và đưa đi cấp cứu nhưng trên đường cấp cứu, nạn nhân có chuyển biến xấu và chết trên đường tới bệnh viện. Công nhân nam này sinh năm 1983, người ở tỉnh Thái Nguyên, có vợ và một con trai mới 7 tuổi.

Đường vào mỏ của Công ty TNHH Thiếc Hà An

Trao đổi với phóng viên, Thiếu tá Ngô Anh Tuấn, Trưởng công an huyện Qùy Hợp cho biết chính quyền địa phương và công an huyện đã tiếp nhận thông tin, công an huyện cũng đã phối hợp với VKSND huyện Quỳ Hợp khám nghiệm hiện trường. Đồng thời công an huyện cũng đang điều tra theo luật tố tụng hình sự.

Huyện Quỳ Hợp là địa bàn trọng điểm về khai thác quặng thiếc của tỉnh Nghệ An. Địa phương này cũng đã từng xảy ra nhiều vụ tai nạn thương tâm liên quan đến khai thác quặng thiếc. Đơn cử, ngày 13/3/2019, vụ sập mỏ xảy ra tại một mỏ thiếc cũng trên địa bàn xã Châu Hồng làm 3 người tử vong. Việc đảm bảo an toàn cho người lao động trên các mỏ khai thác khoáng sán đang là vấn đề nhức nhối mà chính quyền địa phương chưa xử lý được dứt điểm.

Tác giả: MINH NGHỊ

Nguồn tin: Môi trường và Đô thị Việt Nam