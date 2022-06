Quảng Nam: 9 "dân chơi" phi tang ma túy bất thành

Ngày 21/6, tin từ Công an Tp.Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam, đơn vị đang tiến hành điều tra, xử lý vụ việc liên quan đến ma túy.

Trước đó, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội Công an tỉnh Quảng Nam tiến hành kiểm tra cơ sở karaoke trên đường Lý Thường Kiệt, phường An Mỹ, Tp.Tam Kỳ thì phát hiện nhiều đối tượng đang sử dụng ma túy.

Các "dân chơi" bị bắt quả tang. Ảnh:CAQN

Cụ thể, có 9 đối tượng đang thuê phòng hát karaoke, say sưa bay lắc. Thời điểm phát hiện có công an, các "dân chơi" này cố gắng tẩu tán dụng cụ sử dụng ma túy để tránh tội. Tuy nhiên, hành vi này không qua mắt được cảnh sát, qua đấu tranh nghiệp vụ, lực lượng công an xác định các đối tượng đã tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy trong suốt thời gian hát karaoke tại đây.

Vụ việc sau đó được bàn giao lại cho Công an Tp.Tam Kỳ. Hiện, cơ quan chức năng đang tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật.

Tác giả: Lê Nhâm Thân

Nguồn tin: nguoiduatin.vn