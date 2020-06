Phó giám đốc Công an Thái Bình làm Giám đốc Công an Thái Nguyên

Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Thành trao Quyết định điều động, bổ nhiệm Đại tá Bùi Đức Hải giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Thái Nguyên. Ảnh: Dũng Minh.

Bộ Công an đã quyết định bổ nhiệm Đại tá Bùi Đức Hải, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình, giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Thái Nguyên kể từ ngày 1/7/2020.

Chúc mừng Đại tá Bùi Đức Hải, tân Giám đốc Công an tỉnh Thái Nguyên, Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Thành và Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên Nguyễn Thanh Hải bày tỏ sự tin tưởng đối với Đại tá Hải trên cương vị mới, sẽ tiếp tục phát huy những kiến thức, kinh nghiệm, truyền thống tốt đẹp của Công an Thái Nguyên nói riêng và lực lượng CAND nói chung.