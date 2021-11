Phi vụ cướp 35 tỷ đồng trên xe Lexus như phim hành động do cựu công an bày mưu

Trả công 500 triệu cho người lái xe va chạm với nạn nhân

Viện KSND Tối cao vừa hoàn tất cáo trạng truy tố với Hồ Ngọc Tài (SN 1989), Trần Ngọc Hoàng (SN 1983), Trịnh Tuấn Anh (SN 1985), Trương Chí Hải (SN 1989), Phạm Hồ Bảo Duy (SN 1981) cùng 11 bị can khác về tội "Cướp tài sản".

Công an xác định, có 2 bị can khi đó là cán bộ công an công tác tại TP HCM là Nguyễn Quốc Dũng (SN 1981) và Nguyễn Anh Tuấn (SN 1993). Hai bị can đã bị tước danh hiệu CAND, bị bắt, tạm giam từ 26/6/2020 đến ngày 19/11/2021 hết hạn tạm giam.

Nguyễn Quốc Dũng bị cáo buộc là người tư vấn cách tạo ra vụ va chạm xe, trực tiếp phân công, chỉ đạo một số bị can khác đi ô tô va chạm với xe của anh Lê Đức Nguyên (SN 1988, ngụ TP.HCM) để uy hiếp, đe dọa khống chế, chiếm đoạt tài sản của anh Nguyên. Dũng sau đó được hưởng 412 triệu đồng trong số tài sản cướp được.

Nguyễn Anh Tuấn bị cáo buộc là người giúp sức khi điều khiển ô tô của mình đưa Hải và Tuấn Anh đi ra đường cao tốc để gây án.

Theo cáo trạng, tối 12/5/2020, Tài gọi điện thoại cho Tuấn Anh nói sẽ trả công 500 triệu đồng cho người lái xe va chạm với xe anh Nguyên để thuận lợi cho việc đe doạ nạn nhân lấy tiền. Sau đó, Tuấn Anh điện thoại báo cho Hải, Hải gọi cho Nguyễn Quốc Dũng tìm người lái xe va chạm với xe anh Nguyên.

Đến ngày 14/5/2020, Dũng gọi điện thoại rủ Bảo Duy đến quán cà phê ở đường Huỳnh Mẫn Đạt, Quận 5, TP.HCM gặp Dũng và Hải.

Tại đây, Dũng nhờ bảo Duy tìm người lái xe ô tô tạo ra vụ va chạm với xe của anh Nguyên, Bảo Duy đồng ý và được Hải cài đặt phần mềm định vị theo dõi xe của anh Nguyên trên điện thoại.

Ngay trong ngày, các đối tượng đã thuê xe Fortuner BKS 51G để sử dụng gây án.

Phút ‘sinh tử’ của gia đình nạn nhân

Khoảng 9h27 ngày 17/5/2020, theo dõi qua định vị thấy ô tô Lexus BKS 49A của anh Nguyên đang di chuyển từ TP Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng về TP.HCM nên Tài đã gọi điện báo cho Hải biết và hẹn gặp nhau tại cuối đường cao tốc TP.HCM - Dầu Giây để thực hiện kế hoạch.

Khoảng 12h15 cùng ngày, thấy xe ô tô của nạn nhân chạy qua, Bảo Duy lái xe bán tải Nissan chạy theo, đâm vào phần đuôi bên phải xe ô tô của anh Nguyên để giữ chân chờ đồng bọn đi xe Fortuner đến. Lúc này, anh Nguyên và em vợ là Vũ Minh Hiếu (SN 1997) xuống xe để xem sự việc, thì Đức lái xe ô tô vượt lên đỗ chặn đầu xe rồi lao lên khống chế 2 nạn nhân.

Các đối tượng khống chế, kéo chị X. (vợ anh Nguyên) đang bế con nhỏ 6 tháng tuổi sang xe Fortuner.

Trên xe ô tô Lexus của anh Nguyên, Chung dùng khẩu súng bắn đạn bi dí vào đầu anh Nguyên và anh Hiếu để đe doạ.

Cáo trạng nêu, sau đó, đối tượng Chung cởi áo sơ mi đang mặc chụp lên đầu anh Nguyên, giữ 2 nạn nhân để Hùng bịt mắt, trói tay bằng băng keo, băng thun y tế.

Lúc này, Đức lái xe ô tô Lexus của anh Nguyên đến gần đuôi xe Forrtuner thì dừng lại, đối tượng Tài từ xe Fortuner lên xe Lexus ngồi vào ghế lái, Hoàng ngồi ghế phụ. Hùng, Chung ngồi vào ghế sau xe ô tô cạnh anh Nguyên và anh Hiếu.

Hoàng cầm súng bắn đạn bi lên đạn doạ bắn nếu anh Nguyên không chuyển Bitcoin, rồi đưa súng cho Chung cầm.

Hùng dùng đầu bút bi giả làm kim tiêm chọc vào người anh Nguyên, Chung cầm súng dí vào đùi anh Nguyên đe doạ nếu nạn nhân không chuyển tiền sẽ bắn và chích kim tiêm có máu nhiễm HIV.

Sau đó, Hoàng quay lại xe Fortuner ngồi ghế phụ còn Thành chuyển sang ghế phụ xe Lexus của anh Nguyên. Tài đánh xe Lexus vào cao tốc về TP.HCM còn Đức lái xe Fortuner theo sau.

Các bị can tham gia vụ cướp (Ảnh: CACC)

Đến khoảng 13h cùng ngày, khi xe đi đến khu vực trạm thu phí Dầu Giây, anh Nguyên phản kháng, đạp chân vào cần số của xe liền bị 2 đối tượng Chung, Hùng đánh vào mặt còn Thành khống chế giữ chặt nạn nhân. Qua trạm thu phí, các đối tượng đổi người, Hoàng từ xe Fortuner sang đổi lái cho Tài rồi lấy điện thoại của anh Nguyên ép anh này phải đọc mật khẩu mở điện thoại vào ví điện tử với mục đích chuyển tiền. Bọn chúng bỏ băng keo bịt mắt của anh Nguyên ra để mở điện thoại thực hiện lệnh chuyển tiền bằng nhận dạng khuôn mặt nhưng không được.

Tài chuyển được từ ví TRX, BTT của anh Nguyên trên ứng dụng Tronlink nhiều tiền ảo các loại có trị giá tương đương 35 tỷ đồng.

Không dừng lại, bọn chúng tiếp tục ép vợ chồng anh Nguyên, chị X. phải gọi cho anh L.Đ.Nh là anh trai anh Nguyên để chuyển vào tài khoảng 1000 Bittcoin. Tuy nhiên, khi nghe điện thoại của vợ chồng em thấy có dấu hiệu khả nghi, anh Nh. đã không chuyển.

Tang vật vụ án

Không lấy được tiền, bọn chúng dừng xe, đưa mẹ con chị X. sang xe Lexus đi về TP.HCM. Hoàng lái xe Lexus của anh Nguyên chạy về phía quận 2, để phi tang hành động vừa gây ra. Nhóm này sau đó gỡ rồi đập vỡ hết camera hành trình, 3 điện thoại của các nạn nhân rồi vứt tại ruộng lúa gần đó, dùng khăn lau dấu vết trên xe trước khi bỏ đi.

Sau khi các đối tượng bỏ đi, anh Nguyên và anh Hiếu đã tự cởi trói, tháo băng keo rồi cùng vợ con đi xe về nhà.

Ngày 21/5/2020, anh Nguyên trình báo sự việc bị cướp lên cơ quan công an.

Sau khi gây án, nhóm đối tượng bán số Bitcoin được 18,88 tỷ đồng, chia nhau tiêu xài, riêng Tài giữ lại 5,33 tỷ đồng, cho tới khi bị công an bắt.

Theo kết quả điều tra, Tài quen anh Nguyên vào năm 2016 do cùng đầu tư tiền ảo. Năm 2018, Tài đã bán hết đồng tiền ảo Bitcoin (khoảng 1.000 Bitcoin tương đương 100 tỷ đồng) để mua các loại tiền ảo mới và bị thua lỗ. Trong thời gian đầu tư tiền ảo, Tài quen biết Hoàng, người đầu tư tiền ảo Bitcoin và cũng bị thua lỗ. Cho rằng việc đầu tư tiền ảo bị thua lỗ là do nghe theo định hướng của anh Nguyên nên Tài rủ Hoàng cùng tìm anh này để đòi lại tiền đã mất, nhưng nạn nhân từ chối không gặp. Ấm ức, 2 đối tượng dò hỏi về thông tin cá nhân, địa chỉ nơi ở của anh Nguyên rồi liên kết với nhiều đối tượng khác đi tìm anh Nguyên "đòi nợ". Sau đó, bọn chúng gây ra vụ dàn cảnh va chạm xe trên cao tốc rồi cướp tài sản.

Tác giả: Minh Minh

Nguồn tin: Doanh nghiệp & Tiếp thị