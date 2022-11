Phát hiện Hợp tác xã khai thác khoáng sản trái phép

Ngày 6/11, Phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh Nghệ An cho biết vừa phối hợp với một số đơn vị liên quan phát hiện 1 vụ khai thác cát trái phép trên sông, thu giữ 117,7m3 cát.

Trước đó, vào hồi 9h20 ngày 31/10/2022, tại khu vực sông Lam đoạn qua địa phận xã Xuân Lam, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An, Phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh Nghệ An chủ trì, phối hợp với Công an huyện Hưng Nguyên, UBND xã Xuân Lam, huyện Hưng Nguyên phát hiện 1 phương tiện đường thủy có đăng kiểm (NA2500) đang khai thác khoáng sản có dấu hiệu vi phạm về khai thác cát ngoài khu vực mỏ đã được cấp phép.

Số cát khai thác trái phép được đưa về bãi tập kết của HTX vận tải Hưng Lam.

Tại thời điểm kiểm tra, các đối tượng đều không xuất trình được hồ sơ, thủ tục được cấp phép liên quan đến hoạt động khai thác khoáng sản theo quy định. Qua lời khai, số thuyền viên là công nhân của Hợp tác xã vận tải Hưng Lam và số cát khai thác trên được đưa về bãi tập kết khoáng sản của Hợp tác xã vận tải Hưng Lam, có địa chỉ xóm 6, xã Xuân Lam, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An. Tang vật tạm giữ gồm 117,7m3 cát, 1 hệ thống máy móc dùng để khai thác cát trái phép.

Qua làm việc, ông Phạm Văn Tụng (SN 1964) trú tại khối 6, phường Cửa Nam, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An là Chủ nhiệm Hợp tác xã vận tải Hưng Lam thừa nhận, đã chỉ đạo công nhân dùng phương tiện đường thủy có đăng kiểm (NA2500) để khai thác cát tại khu vực mỏ, nhưng thực tế là ngoài khu vực được cấp phép.

Tiếp tục điều tra mở rộng tại bãi tập kết cát của Hợp tác xã vận tải Hưng Lam, lực lượng chức năng xác định tổng khối lượng cát còn tồn trên bãi là 11.463m3. Quá trình làm việc, đại diện Hợp tác xã vận tải Hưng Lam mới xuất trình được giấy phép khai thác khoáng sản còn các hồ sơ, sổ sách liên quan đến nguồn gốc số cát chưa cung cấp đầy đủ cho tổ công tác.

Hiện, Phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh Nghệ An đã lập hồ sơ ban đầu để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Tác giả: Thuỳ Anh - Hồ Hưng

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân