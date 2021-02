Phát hiện chồng qua lại với "tiểu tam", vợ đập nát xế hộp gần 7 tỷ

Your browser does not support the video tag.

Sự việc xảy ra tại Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc.

Các nhân viên bảo vệ của bãi đậu xã đã cố gắng can ngăn người vợ nhưng cô cảnh báo họ không can thiệp vào chuyện riêng của cô và tuyên bố chiếc xe BMW thuộc sở hữu của mình.

20 phút sau, khi những người xung quanh khuyên nhủ, người phụ nữ mới dừng lại và rời bãi đậu xe.

Kết quả, cả đèn trước và đèn sau của chiếc xe đều hỏng, mui xe bị đập tan, 4 tay nắm cửa vỡ tan tành, các cửa kính cũng đều bị nứt vỡ.

Tác giả: Việt Hương (T/h)

Nguồn tin: doisongphapluat.com