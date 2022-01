Phát hiện 110 ca mắc Covid-19 không có triệu chứng qua lấy mẫu xét nghiệm

Tối 18-1, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật (CDC) Nghệ An cho biết trong 12 giờ qua (từ 6 giờ đến 18 giờ ngày 18-1-2022), trên địa bàn tỉnh Nghệ An ghi nhận 190 ca mắc Covid-19 mới tại 18 địa phương (TP Vinh: 39, Quỳnh Lưu: 36, Quế Phong: 21, Đô Lương: 15, Nghi Lộc: 11, Kỳ Sơn: 10, thị xã Hoàng Mai: 9, Nam Đàn: 9, Quỳ Hợp: 9, Nghĩa Đàn: 7, Cửa Lò: 4, Tân Kỳ: 4, Thanh Chương: 4, Quỳ Châu: 4, Hưng Nguyên: 3, Con Cuông: 2, Tương Dương: 2, Yên Thành: 1).

Trong đó có 21 ca cộng đồng tại 5 địa phương (TP Vinh: 12, Quỳnh Lưu: 4, Nghi Lộc: 3, Hưng Nguyên: 1, Tương Dương: 1); 169 ca còn lại đã được cách ly từ trước (116 ca là F1, 49 ca từ ngoại tỉnh có dịch về, 4 ca từ Lào về).

Lực lượng chức năng tỉnh Nghệ An lấy mẫu test nhanh Covid-19 cho người dân.

Cũng theo thông tin từ CDC Nghệ An, trong 190 ca mắc Covid-19 có tới 110 ca không có triệu chứng, 80 ca còn lại có các triệu chứng như: Ho, sốt…

Như vậy, tính từ đầu mùa dịch đến nay, trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã ghi nhận 10.696 ca mắc Covid-19 ở 21 địa phương: TP Vinh: 1.528, Quỳnh Lưu: 1.041, Nghi Lộc: 752, Hoàng Mai: 657, Yên Thành: 627, Diễn Châu: 603, Quế Phong: 597 Quỳ Châu: 553, Đô Lương: 489, Thanh Chương: 469, Tân Kỳ: 416, Nam Đàn: 430, Quỳ Hợp: 408, Con Cuông: 390, Nghĩa Đàn: 372, Hưng Nguyên: 339, Kỳ Sơn: 343, thị xã Cửa Lò: 220, Tương Dương: 195, Anh Sơn: 134, thị xã Thái Hòa: 133... Lũy tích số bệnh nhân điều trị đã khỏi bệnh, ra viện: 8.969 người, số bệnh nhân tử vong: 38 người, số bệnh nhân hiện đang điều trị: 1.689 người.

Được biết, trước tình hình dịch bệnh Covid-19 có diễn biến phức tạp, UBND tỉnh Nghệ An đã có công văn yêu cầu tạm dừng tổ chức các loại hình lễ hội và bắn pháo hoa nổ trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần. Dừng các hoạt động tập trung đông người không cần thiết, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh để người dân có thể đón Tết vui tươi, an toàn.



Tác giả: Đức Ngọc

Nguồn tin: Báo Người lao động