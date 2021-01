Pha "đánh ghen" hy hữu có 1-0-2: Chồng đi với bồ bế cả con nhỏ để vợ đến tận nơi đòi về, kì lạ là thái độ của chị vợ với cô tiểu tam kia

Những vụ đánh ghen luôn thu hút được chú ý của cộng đồng mạng. Nói đến đánh ghen người ta nghĩ đến những tình huống bạo lực, màn "giáp lá cà" của chị vợ cùng tiểu tam. Thế nhưng, ngược đời như câu chuyện dưới đây có lẽ thật hy hữu.

Clip khoảng 1 phút ghi lại cảnh "3 mặt 1 lời" trong 1 phòng trọ. Cô bồ ngồi trên giường, ăn mặc khá mát mẻ cùng anh chồng và cả đứa con nhỏ khoảng 1 tuổi

Clip: Vợ đến tận phòng trọ của tình địch yêu cầu chồng giao con để mình đưa về (Nguồn: Tiktok)

Cảnh chồng với nhân tình cùng con nhỏ của anh ta ở phòng trọ cô gái này (Ảnh cắt từ clip)

Khi vừa bước vào, chị vợ rất từ tốn: "Anh đưa con đây, đưa con đây cho em, em đang nói chuyện với anh rất nhẹ nhàng lịch sự". Thậm chí chị còn xin lỗi tiểu tam và cô ta cũng dặn dò: "Đây là phòng em, 2 người có gì từ từ nói nha".

"Ẵm em bé về cho nó ngủ, giờ này 9, 10 giờ rồi", người phụ nữ đi cùng vợ lên tiếng.



Chị vợ vẫn kiên nhẫn và nhẹ nhàng 1 cách khó hiểu: "Anh đưa con đây cho em, em bế con về cho anh ở đây. Anh ở đây anh còn phải chăm sóc con anh, chăm sóc bạn gái anh nữa... Đi về với mẹ cho ba ở đây với dì, với bạn gái ba... đem con xuống đây để đầy đọa con à. Từ ngày mai anh đưa con cho em, anh đi đâu với bạn gái anh là việc của anh".

Trong khi đó anh chồng tỏ thái độ rất khó chịu, đến cuối clip còn đưa con mình cho nhân tình mặc kệ bé khóc để lao ra đánh vợ. Cảnh tượng khiến ai xem xong cũng bức xúc.

Nhiều người lên án việc làm của người chồng trong clip. Nếu quan sát cả 3 người họ thì có lẽ ai cũng biết cuộc hôn nhân này chỉ trên danh nghĩa, có thể họ đã thỏa thuận với nhau cho nhau tự do thoải mái. Thế nhưng việc mang cả con đi đến nhà nhân tình rồi ăn mặc, nằm ngồi thế kia trước mặt con thì quả thật khó chấp nhận nổi.

Tác giả: KL

Nguồn tin: Pháp luật và bạn đọc