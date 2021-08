Ông chú vô gia cư ở Sài Gòn bật khóc nức nở khi nhóm thiện nguyện đánh thức và tặng mì tôm

Suốt những ngày tháng Sài Gòn "bị ốm" vì dịch bệnh, rất nhiều người vô gia cư, hoàn cảnh khó khăn đã nhận được sự giúp đỡ của các mạnh thường quân.

Một đoạn clip được ghi lại cảnh nhóm thiện nguyện đi tặng đồ cho người đàn ông không nhà, nằm vật vờ ngoài đường cùng dòng trạng thái: "Chú không có nhà, chú phải ngủ ngoài đường, nhóm chỉ gửi tặng cho chút quà mà chú đã khóc rồi" khiến nhiều người thương cảm.

Khi nhóm thiện nguyện tới, để túi gồm ít khẩu trang và mì tôm xuống nền, ông chú lúc này đang ngủ đã giật mình tỉnh dậy. Cô gái phát quà thấy vậy liền nói: "Xin lỗi chú con gửi chú phần quà nha chú. Có khẩu trang ở dưới có gì chú đeo giùm con nha. Chú bịt khẩu trang cẩn thận nha" Sau đó gửi tặng kèm 200 nghìn đồng.

Người đàn ông nghẹn ngào chia sẻ không có nhà để về: "Má cũng mất luôn rồi, giờ còn có mình tự lo kiếm sống".

Người đàn ông vô gia cư bật khóc nức nở khi được mạnh thường quân tặng đồ

Nhận được sự giúp đỡ, ông chú vô cùng bất ngờ rồi không kìm được nước mắt, bật khóc nức nở. Vừa lau nước mắt, người này liên tục gửi lời cảm ơn. Có lẽ sự cô đơn và cuộc sống vất vả bao lâu nay khiến trái tim người đàn ông cũng yếu mềm.

Đoạn clip được chia sẻ đã khiến nhiều người nghẹn lòng, nhận ra rằng ngoài kia có quá nhiều người đang cần sự giúp đỡ. Thầm mong có thật nhiều nhóm thiện nguyện, hành động đẹp nữa để có thể giúp đỡ được nhiều hoàn cảnh khó khăn hơn nữa.

"Tôi chú quá, chắc là tủi thân lắm nhưng không biết chia sẻ với ai, một hành động ấm lòng cũng đủ khiến chú nức nở như vậy".

"Ngoài kia còn rất nhiều người hoàn cảnh khó khăn cần giúp đỡ, mong rằng nhiều hành động ấm lòng sẽ đến được với họ".

"Cảm ơn các bạn đã đem đến những điều tốt đẹp cho người dân nghèo khổ. Việt Nam cố lên!"

