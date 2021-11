Ông bố thất nghiệp bật khóc, gạt sĩ diện xin cơm về cho con đói lả: Qua giờ có gói mì thôi

Chỉ trong vòng vài giờ đồng hồ đăng tải, clip quay người đàn ông đã có 5 triệu lượt xem trên MXH. Mà "nhân vật chính" thoạt nhìn chẳng có gì đáng chú ý: Tóc tai rối bù, quần áo nhăn "lò xo" hết cả, chân đi dép lào. Nhưng cách anh bối rối đứng bên ngoài tiệm ăn và cuộc đối thoại sau đó lại khiến nhiều người trong chúng ta phải suy nghĩ.

Chuyện là, một người phụ nữ đang ăn trưa ở tiệm, vô tình nghe tiếng người đàn ông nói vọng vào chủ quán: "Em ơi, cho anh xin hộp cơm không thôi, 3 cha con anh đói quá à!". Bất giác, người phụ nữ tò mò bắt chuyện.

Cười bối rối, đưa tay lên vò đầu, người đàn ông mở lời: Nãy giờ ngại lắm luôn đó. (Anh) vào Sài Gòn làm phụ hồ, thất nghiệp 2 tháng trời, qua tới giờ chỉ ăn được 1 gói mì gói thôi đó. - Dạ, là bây giờ anh đang đói bụng ạ? - Dạ, 3 người lận. Nhưng mà bây giờ anh nhờ giúp giùm mấy hộp cơm không, anh đem về công trình ăn. - Vậy giờ em mua cho anh mấy tô hủ tíu, anh mang về cho họ nha? - Dạ (chỉ cần) cơm không thôi, tại ở công trình còn 2 lon cá mòi đó em. - Rồi, không sao, bây giờ em mua hủ tíu cho anh. - Anh ngại... - Mấy người ạ? - 3 người. - (Quay sang nói với chủ quán) Lấy 3 phần đầy đủ. Anh chờ em xíu nha. - Thôi, cho anh xin cơm không thôi, anh về ăn với mấy thằng kia. Tại thất nghiệp mấy tháng trời do dịch, không có làm. Em giúp vậy rồi anh thấy kỳ lắm. Ngại muốn chết. Hồi nãy anh vô anh hỏi em trai kia (chủ quán), không phải hỏi xin em... - Không sao đâu anh, mỗi người đều có một thời điểm khó khăn thôi. - Hồi đó đến giờ đâu có cảnh nhục nhã này đâu, xấu hổ lắm. Nói đoạn, người đàn ông len lén gạt nước mắt. Cầm 3 phần hủ tíu trên tay, anh rối rít cảm ơn người phụ nữ xa lạ nhiều lần.

Giọng nói đầy ngại ngùng của người cha khi kể về hoàn cảnh của mình, xác nhận đã cạn ví sau những ngày thất nghiệp dài vì Covid-19 đã gây xúc động mạnh.

Người đàn ông gạt bỏ sĩ diện đi xin cơm về cho con

Người phụ nữ đã trò chuyện với anh là Ly Ly, một người phụ nữ có duyên với những người lao động nghèo, khó khăn cơ nhỡ. Chị tiết lộ, người cha đó tên Vinh, sinh năm 1986. Anh quê gốc Trà Vinh, cùng con lên Sài Gòn mưu sinh rồi mắc kẹt từ những ngày đầu dịch.

Cho đến giờ, không còn gì cho con ăn, tiền cũng cạn, anh mới phải muối mặt đi xin để con khỏi chịu đói. Ly Ly chia sẻ, chị cảm động trước hoàn cảnh của gia đình anh Vinh nên đã gửi tặng anh chút tiền. Trong thời gian tới, chị cũng sẽ sắp xếp công việc cho mấy bố con để họ có thu nhập ổn định.

Nhiều dân mạng xem clip đã để ý rất kỹ ngôn ngữ cơ thể của anh Vinh. Họ cũng gửi những lời chúc tốt đẹp, mong anh vượt qua giai đoạn khó khăn này và sớm có công ăn việc làm phù hợp.

- Cái cúi mình ở cuối video vừa thể hiện sự cảm ơn, vừa là một sự khiêm nhường một cách văn hóa. Kèm theo là những lời cảm ơn chân thành, tha thiết, cảm nhận của mình cho biết anh là người tốt. Chúc anh sức khỏe và mong dịch bệnh sớm qua đi

- Từ khi sinh ra đã thấy mình may mắn. Từ khi dịch bùng phát, tôi lại cảm thấy mình may mắn hơn rất nhiều người.

- Một người cha tuyệt vời. Nói lắp bắp, gãi đầu gãi tai thế này là biết anh ngại rồi, nhưng mà vẫn xin vì các con! Đàn ông ít khi khóc trước mặt người khác lắm, nhưng đã khóc thì nghĩa là cảm xúc vượt quá ngưỡng rồi!

Tác giả: Bích Chi

Nguồn tin: Pháp luật & Bạn đọc