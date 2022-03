Ông bố 'bóc phốt' con gái ở bẩn kinh hoàng: Nói ra lại bảo bố khó tính hay vu oan nhưng tôi bức xúc quá

Trước giờ không hiếm các trường hợp lên mạng xã hội "tố cáo" nhiều cô gái trả ra ngoài tươm tất nhưng phòng ốc lại bừa bộn đến mức "khó tả". Đa phần trong số đó đều là chủ nhà trọ quay lại video căn phòng của khách thuê để "bóc phốt" .

Tuy nhiên, mới đây mạng xã hội xuất hiện video của một ông bố ghi lại hình ảnh căn phòng bừa bộn của cô con gái cùng những lời than thở đầy bất lực đang thu hút sự chú ý của dân mạng.

Theo những gì trong đoạn clip ghi lại, có thể thấy căn phòng của cô gái dù có diện tích khá nhỏ nhưng chỗ nào cũng ngồn ngộn quần áo, đồ dùng cá nhân và rác. Từ giường ngủ cho đến nhà vệ sinh mọi thứ đều bừa bộn, ngổn ngang.

Tủ quần áo mở toang, quần áo bên trong cũng nháo nhào, lộn xộn, lủng lẳng sắp rơi ra ngoài. Trên mặt bàn học là sách vở lẫn vỏ hộp đồ ăn, rác,...

Đặc biệt khi bố quay phía trong nhà vệ sinh, có thể thấy, quần áo được để mọi nơi. Bồn rửa mặt, bồn cầu đều bị tắc nghẽn bởi đủ thứ vật dụng khác nhau.

Vừa quay clip "review" phòng con gái, người bố vừa than thở trong bất lực. Ông bố cho hay, do gia đình làm nghề khách sạn nên cô con gái cứ ở bày bừa 1 phòng thì sẽ sang phòng khác ở và để lại căn phòng "tan hoang", bừa bộn cho người khác dọn.

Người bố bức xúc: "Nói ra thì bảo bố khó tính, bố hay mắng con nhưng tôi bức xúc quá. Như này rất nhiều lần rồi. Nó đã có một phòng riêng mà như thế này thì tôi sống làm sao được. Bao nhiêu lần tôi đã nhắc nhở, quay video và gửi hết đi rồi, mà nó vẫn thế này."

Ngay sau khi đoạn clip được đăng tải lên mạng xã hội đã thu hút đông đảo sự chú ý của dân mạng. Phần lớn đều không khỏi ngán ngẩm trước lối sống bừa bộn, cẩu thả của cô gái:

"Thường thì chỉ có đi ở thuê trọ, chủ trọ bóc phốt người thuê thôi, đây được chính bố cho lên sóng là biết bố bức xúc đến thế nào",

"Nhìn này không phải bố, ai thấy cũng bực bội lên thôi. Không dọn thì khó chịu mà dọn thì tức",

"Sợ thật, đi ở phòng trọ không phải nhà mình thì bày bừa đã đành. Bố mẹ nên có biện pháp cứng rắn hơn nữa để dạy con chứ không thể cứ chạy theo dọn phòng mãi được",...

Tác giả: Quỳnh Trang

Nguồn tin: saostar.vn