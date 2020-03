Olympic 2020 sẽ được tổ chức vào hè năm 2021

Olympic 2020 giữ tên nhưng tổ chức vào hè năm 2021.

Theo đó, Olympic Tokyo vẫn giữ nguyên toàn bộ nội dung thi đấu.

Đây cũng được coi là kỳ Thế vận hội lớn nhất trong lịch sử, với hơn 10.000 vận động viên, 339 nội dung thi đấu thuộc 33 môn thể thao.

Kể từ lần đầu tiên một kỳ Thế vận hội hiện đại được tổ chức vào năm 1896; tới nay đã có tới 4 lần Olympic bị hủy hoặc bị hoãn (tính cả Olympic 2020). Đó là các kỳ Olympic Berlin năm 1916 do chiến tranh thế giới lần thứ nhất. Đến năm 1940, Olympic Tokyo/Helsinki cũng bị hủy do chiến tranh. Do thế chiến 2 nên Olympic London 1944 bị hoãn và 4 năm sau London vẫn được giữ nguyên làm địa điểm tổ chức.

Tác giả: Lê Tám Bảy

Nguồn tin: Báo Pháp luật Việt Nam