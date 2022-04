Ô tô húc bay người đi xe máy, kéo lê hàng chục mét khỏi hiện trường, camera bóc 1 sai lầm

Camera giám sát đã ghi lại diễn biến vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra vào khoảng 7h ngày 26/4 ngay khu vực ngã tư có vòng xuyến. Thời điểm này, gần chục xe máy lưu thông tại địa điểm trên đang rẽ trái. Tuy nhiên, các phương tiện không di chuyển theo hướng vòng xuyến mà rẽ tắt ngang sang đường.

Ô tô húc bay người đi xe máy, camera ghi lại sai lầm khi qua vòng xuyến

Lúc này, một thanh niên bất ngờ phóng lên trước. Cùng lúc, ô tô lưu thông ngược chiều lao tới tông trúng. Cú tông cực mạnh khiến nạn nhân và xe máy bị húc bay lên lên nắp capo, kéo lê hàng chục mét khỏi hiện trường.

Đáng chú ý theo dõi đoạn clip ghi lại cho thấy một chi tiết, trước khi xảy ra va chạm nạn nhân đang tháo mũ bảo hiểm gây mất tập trung. Ngay sau khi đoạn video được đăng tải lên diễn đàn xe cộ, tình huống giao thông này khiến dân mạng không ngừng tranh cãi. Camera cũng bóc mẽ lỗi sai cơ bản khi lưu thông tại khu vực vòng xuyến của nhóm xe máy trên.

Tác giả: Thiên Thanh

Nguồn tin: Pháp luật & Bạn đọc