Ô tô Camry tông vào đuôi xe tải trên cao tốc, tài xế phi ra khi xe bốc cháy

Khoảng 13h15 ngày 7/1, một vụ tai nạn xảy ra trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ đoạn qua Bệnh viện Nội tiết Trung ương (Ngọc Hồi, Thanh Trì, Hà Nội).

Your browser does not support the video tag.

Theo Zing.vn, nhân chứng cho biết chiếc Toyota Camry biển số Hà Nội chạy theo hướng từ Thường Tín về trung tâm TP bất ngờ tông mạnh vào đuôi xe tải chạy cùng chiều.

Khi xảy ra tai nạn, trên chiếc Toyota này chỉ có một người, tài xế kịp thoát ra ngoài trước khi ôtô con bốc cháy. Người đi đường dùng bình cứu hỏa dập tắt đám cháy kịp thời trước khi CSGT có mặt.