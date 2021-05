Núi Nguộc tiếp tục sạt lở trong dịp nghỉ lễ

Trong mấy ngày 28, 29/4, trên địa bàn Nghệ An nói chung và huyện Thanh Chương nói riêng có mưa lớn trên diện rộng. Điều này ảnh hưởng lớn đến cuộc sống, hoạt động sản xuất của người dân. Hàng ngàn ha ngô, lúa bị gãy đổ. Đặc biệt, tại khu vực Rú Nguộc lại tiếp tục xảy ra sạt lở.

Núi Nguộc thường xuyên bị sạt lở - ảnh năm 2020

Ghi nhận của Phóng viên sáng 30/4, tại các vị trí của Rú Nguộc có hàng trăm m3 đất, đá sạt, tràn xuống lề đường. Rất may, do có lớp lưới chắn nên lượng đất đá được giữ lại. Tuy nhiên, lớp lưới bảo vệ đã bị tác động mạnh khiến bị biến dạng, bùng, đứt. Nguy cơ mất an toàn là hiện hữu.

Sạt lở kéo dài, nhiều vị trí sạt nặng

Đơn vị quản lý đã đặt biển cảnh báo, căng dây hạn chế

Nhiều năm qua, tình trạng sạt lở tại Núi Nguộc thường xuyên diễn ra với mức độ ngày càng nghiêm trọng. Trong năm 2020, nơi đây đã xẩy ra tình trạng sạt lở, gây ách tắc Quốc lộ 46 một thời gian. Để giảm thiểu tình trạng, hạn chế ảnh hưởng của tình trạng Tổng cục đường bộ đã đầu tư dự án khắc phục. Theo đó, Chủ đầu tư đã cho bạt mái, tạo từng lớp cùng với đó lắp đặt hệ thống cọc thép gắn lưới cao. Mặc dù vậy, khả năng chống chọi của hệ thống lưới thép mới được đầu tư e không đảm bảo được trong thời gian tới.

Lớp lưới thép bảo vệ bị biến dạng, nguy cơ bong đứt trong thời gian tới

Thêm một vị trí bị sạt lở tại Núi Nguộc

Núi Nguộc cao hơn 109m, nằm bên dòng sông Lam, quốc lộ 46 chạy qua chân núi Nguộc nên một bên vách núi cao, một bên vực sâu sông Lam.

Tác giả: Nguyễn Nam

Nguồn tin: phapluatplus.vn