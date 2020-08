Nữ cán bộ địa chất mạo danh công an lừa chạy việc

Bị cáo Cao Thị Thành Vinh

Ngày 12/8, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa hình sự phúc thẩm xét xử Cao Thị Thành Vinh (SN 1983), trú phường Lê Mao, TP Vinh (tỉnh Nghệ An) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cao Thị Thành Vinh là cán bộ Liên đoàn Địa chất Bắc Trung Bộ. Dù có công việc ổn định nhưng Vinh lại nảy sinh ý định lừa đảo nhằm thu lợi bất chính. Vinh tự xưng mình là cán bộ công an, quen biết nhiều người, có khả năng xin việc vào các cơ quan quan nhà nước.

Trong khoảng thời gian từ tháng 2/2018 đến tháng 5/2019, Cao Thị Thành Vinh đã 3 lần thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt 310 triệu đồng.

Trong đó, nạn nhân bị lừa nhiều nhất là chị Lê Thị G. Tháng 11/2018, thông qua bạn bè và biết chị G. có nhu cầu tìm việc nên Vinh đã sử dụng tên giả là Cao Thị Diệu Linh, mạo danh là cán bộ công an đang công tác tại Cục Cảnh sát kinh tế Bộ Công an (C03) để nhận tiền và hứa xin việc cho chị G. làm việc tại nhà khách Công an tỉnh Nghệ An. Tin tưởng chị G. đã đưa cho Vinh 240 triệu đồng.

Trước đó, vào tháng 2/2019, tin vào những lời “nổ” của Vinh nên chị Nguyễn Thị Ng. đã đưa 20 triệu đồng nhờ xin vào làm việc ở Đài khí tượng thủy văn Bắc Trung Bộ.

Ngoài ra, Cao Thị Thành Vinh còn chiếm đoạt của một cô gái trẻ khác 50 triệu đồng với lời hứa chạy việc vào bộ phân y tế của Liên đoàn Địa chất Bắc Trung Bộ.

Với tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Cao Thị Thành Vinh bị tòa sơ thẩm tuyên phạt 9 năm tù, buộc phải trả lại số tiền đã chiếm đoạt của các bị hại.

Sau đó, Vinh làm đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Tại tòa phúc thẩm, Vinh đưa ra một số tình tiết mới như tác động gia đình bồi thường một khoản tiền cho 2 bị hại, gia đình thờ liệt sỹ, bố của bị cáo là thương binh. Những tình tiết này chưa được tòa sơ thẩm xem xét.

Xét thấy những tình tiết bị cáo cung cấp là có cơ sở, tòa phúc thẩm quyết định chấp nhận kháng cáo của Vinh, sửa bản án sơ thẩm, tuyên phạt Cao Thị Thành Vinh 7 năm tù. Tòa cũng tuyên buộc bị cáo phải hoàn trả lại số tiền còn thiếu cho các bị hại.

Tác giả: Kim Long

Nguồn tin: Báo Pháp luật Việt Nam