Ninh Dương Lan Ngọc xác định được danh tính cô gái trong clip nóng

Nguyên văn thông báo từ phía Ninh Dương Lan Ngọc về lùm xùm clip trên web bẩn: Chào mọi người, Đại diện cho công ty Light On - nơi trực tiếp quản lý nghệ sĩ Ninh Dương Lan Ngọc. Chúng tôi có những chia sẻ tiếp theo về loạt thông tin tiêu cực ngày hôm qua. - Hiện tại, chúng tôi đã nắm trong tay thêm một số thông tin/ hình ảnh/ video xoay quanh các clip tràn lan ngày 2/3/2021. Cũng như danh tính của cô gái trong clip để chứng minh đây không phải là Lan Ngọc. - Chúng tôi cũng KHÔNG MUỐN BỊ THÊU DỆT là đang trong một chiến dịch PR. Trước những nhận định cho rằng chúng tôi đang thực hiện chiến dịch PR “bẩn” cho phim ảnh, công ty chúng tôi vô cùng bức xúc và phẫn nộ. Vì vậy, trong 2-3 ngày sắp tới chúng tôi chưa muốn công bố vội những bằng chứng đã có trong tay. Vừa để xác minh thêm, vừa qua đi khoảng thời gian PR của các dự án trên. Đến thời điểm thích hợp, đại diện truyền thông của Light On sẽ gửi đến những thông tin đã được xác minh đến khán giả, dư luận thông qua các đơn vị truyền thông để lấy lại danh dự cho nghệ sĩ của công ty. - Và thêm một việc rất cá nhân là nghệ sĩ của chúng tôi chỉ tham gia rất ngắn vào dự án phim – cụ thể là nhân vật xuất hiện trong After Credit. Đây không phải là dự án cá nhân của công ty cũng như Lan Ngọc. Thế nên, chúng tôi không cần thiết có những động thái PHẢI PR theo chiều hướng tiêu cực. Lan Ngọc và phía công ty trong suốt thời gian làm nghề hoàn toàn không hướng đến những chiêu trò như vậy để ảnh hưởng đến hình ảnh và định hướng sự nghiệp. Giá trị về nhân phẩm về con người luôn TÀI SẢN LỚN NHẤT. Nó vô giá và không cách nào đo đếm được, đừng nói là mang ra để làm bàn đạp và PR. Mong mọi người thấu hiểu và thông cảm. - Chúng tôi cũng mong muốn là phía các đơn vị truyền thông NGƯNG GÁN GHÉP cũng như đặt hình ảnh của Lan Ngọc bên cạnh những thông tin không kiểm chứng, hình ảnh không chính thống, suy đoán, áp đặt cắt ra từ clip. Thay mặt cho Ninh Dương Lan Ngọc và tập thể nhân viên của công ty Light On, chúng tôi chân thành xin lỗi gia đình, người thân, bạn bè, quý khán giả, người hâm mộ, các đơn vị đối tác, khách hàng, nhãn hàng, các đơn vị truyền thông vì để mọi người ảnh hưởng và lo lắng. Trân trọng!