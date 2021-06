Những thói quen buổi sáng giúp bạn giảm mỡ bụng

Uống nước trước khi ăn sáng có tác dụng cho việc giảm mỡ bụng. Ảnh: AFP

1. Tập trung vào quá trình dài hạn

Eatthis.com dẫn lời Stacey Krawczyk – chuyên gia dinh dưỡng người Mỹ, cho biết, không có loại thực phẩm hay chiến lược thần kì nào để có thể giúp cho bụng của bạn trông thon gọn ngay lập tức.

Khi ăn đều đặn vào các bữa sáng có thể giúp kiểm soát cân nặng lâu dài vì nó thiết lập các giai đoạn ăn uống cụ thể trong ngày.

Thói quen ăn sáng hằng ngày sẽ tạo ra thói quen tốt, giúp bạn giảm cân. Vì vậy, ăn một bữa sáng cân bằng với một số loại thực phẩm giàu chất xơ, protein và một số trái cây mang lại hiệu quả tốt cho quá trình giảm mỡ bụng.

2. Ăn với thức ăn giàu chất dinh dưỡng

Ăn sáng giúp bạn giảm cân vì nó tạo cảm giác no lâu trong ngày.

Lisa Young - chuyên gia dinh dưỡng, tác giả của cuốn sách Finally Fully, Finally Slim – cho biết, không cần phải ăn nhiều vào bữa sáng nếu bạn có sự kết hợp của các thành phần thực phẩm giàu chất dinh dưỡng.

Bà nói, chìa khóa để bạn cảm thấy no lâu sau bữa sáng là sự kết hợp của protein, chất béo lành mạnh và carbohydrate phức hợp giàu chất xơ sẽ giúp bạn tràn đầy năng lượng cả ngày dài.

3. Ăn đầy đủ chất xơ

Calabrese, tác giả của cuốn “Lose Weight Like Crazy Even if You Have a Crazy Life” cho rằng, bữa sáng là bữa quan trọng nhất trong ngày vì nó khởi động quá trình trao đổi chất trong ngày của bạn.

Để giảm mỡ bụng, bạn cần phải đảm bảo sự trao đổi chất liên tục, và bữa sáng sẽ giúp tăng quá trình đó lên trong khoảng 3 giờ.

Calabrese nói, đó là lý do tại sao mọi người thường ăn từ 2 đến 3 tiếng một lần. Một bữa sáng giàu thực vật với nhiều chất xơ có thể tăng cường sự trao đổi chất của bạn lên đến 16%.

Theo Calabrese, tốt nhất nên tránh xa bánh nướng xốp, ngũ cốc và bánh kếp đã qua chế biến. Thay vào đó, hãy ăn ngũ cốc nguyên hạt và rau, đậu phụ, các loại hạt.

4. Chọn thực phẩm bổ sung protein phù hợp

Đối với nhiều người, bữa sáng lý tưởng có thể là một ly sinh tố hoặc thức uống làm từ bột protein hoặc một thanh protein đóng gói.

David Sautter – chuyên gia dinh dưỡng thể hình người Mỹ - cho biết, nếu bạn muốn giảm mỡ bụng, bạn nên chú ý đến các thành phần trong chất bổ sung protein. Hãy chọn loại protein có chứa enzym tiêu hóa để hấp thụ tốt hơn.

5. Uống một hoặc hai ly nước trước khi ăn sáng

Nước là một phần quan trọng trong hành trình giảm cân và có những lợi ích sức khỏe đáng ngạc nhiên khác.

Các nghiên cứu cho thấy rằng, uống nước làm giảm lượng calo tiêu thụ hằng ngày của bạn một cách hiệu quả bằng cách lấp đầy dạ dày, giảm lượng đồ uống có đường và giảm cảm giác thèm ăn.

Theo một nghiên cứu trên Tạp chí Dinh dưỡng và Chế độ ăn kiêng cho thấy, những người tham gia uống khoảng 500ml nước 30 phút trước bữa sáng sẽ giảm 13% lượng calo tiêu thụ trong bữa ăn tiếp theo.

