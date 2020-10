Nhóm thanh niên xô xát trong quán nhậu, 1 người tử vong

Ngày 13/10, Công an huyện Bến Lức cho biết đang phối hợp cùng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Long An truy xét nghi phạm đâm chết người tại một quán nhậu trên địa bàn thị trấn Bến Lức.

Ảnh minh họa

Theo thông tin ban đầu, khoảng 20 giờ ngày 11/10, anh Lê Anh Khoa (SN 1992, ngụ TP.Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang) cùng nhóm bạn đến quán ăn Vườn Địa Đàng tại khu phố 6, thị trấn Bến Lức, huyện Bến Lức để tổ chức nhậu.

Tiệc vui kéo dài gần 2 tiếng thì nhóm đã ngà ngà say, sau đó xảy ra mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau.

Dù được một số người khuyên can, nhưng nhóm thanh niên vẫn lao vào hỗn chiến. Lúc này, anh Khoa bị một thanh niên rút dao nhọn đâm trúng vào bụng gây thương tích nặng. Trên đường đưa đến Bệnh viện đa khoa huyện Bến Lức, nạn nhân đã tử vong do thủng ruột.

Gây án xong, toàn bộ nhóm thanh niên bỏ chạy khỏi quán. Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, cơ quan công an đã nhanh chóng có mặt bảo vệ hiện trường, trích xuất camera để xác định nghi phạm gây án.

Vụ việc đang được tiếp tục làm rõ.