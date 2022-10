Nhiều vi phạm tại Dự án Khu nhà ở thấp tầng phía Nam đường 72 m xã Nghi Phú,TP Vinh

Đất vàng trở thành bãi.. đổ rác

Ngày 22/9/2017, UBND tỉnh Nghệ An có Quyết định số 4349/QĐ-UBND về vệc Chấp thuận chủ trường đầu tư Dự án Khu nhà ở thấp tầng (Shophouse) phía Nam đường 72m xã Nghi Phú, TP Vinh. Dự án do công ty CP Đầu tư và Thương mại tổng hợp Gia Thịnh (gọi tắt là CTCP Gia Thịnh) làm chủ đầu tư. CTCP Gia Thịnh có trụ sở tại số 32 đường Nguyễn Tiến Tài, phường Hưng Bình, TP Vinh do bà Nguyễn Thị Quỳnh Trang làm đại diện pháp luật.

Theo đó, khu đất để thực hiện dự án có tổng diện tích 5.548,99m2, tổng mức đầu tư là 80 tỷ đồng. Tiến độ thực hiện dự án được quy định: Từ tháng 10/2017 đến tháng 9/2019.

Ngày 27/11/2017, UBND tỉnh Nghệ An có Quyết định phê duyệt Quy hoạch chi tiết 1/500 tại quyết định số 5730. Theo đó dự án gồm 2 khu đất: Khu cây xanh - được bố trí trung tâm dự án với diện tích 560m2; khu nhà ở thấp tầng kết hợp thương mại được bố trí bám đường 72m và các trục đường quy hoạch với 28 lô đất có tổng diện tích 4.065,07m2. Mật độ xây dựng từ 74-80%, tầng cao từ 3-6 tầng.

Ngày 30/8/2018, UBND tỉnh Nghệ An có Quyết định số 679 giao 4.801,3m2 cho CTCP Gia Thịnh.

Tuy nhiên, sau khi được giao đất, chủ đầu tư đã không triển khai đúng như tiến độ được cấp, hàng chục căn nhà không được xây dựng như quy hoạch phê duyệt. Đất đai bỏ hoang nhiều năm, trở thành bãi rác thải gây ô nhiễm môi trường, bộ mặt phố thị hết sức nhếch nhác.

Ông Hoàng Văn Thái – một người dân TP Vinh bức xúc: “Dự án chỉ làm hạ tầng và xây dựng vài chục căn Shophouse để bán, không có hạng mục nhà văn hoá hay cộng đồng gì khác nhưng vẫn chậm tiến độ nhiều năm. Là khu đất vàng, bám tuyến đường trọng điểm 72 m của TP Vinh nhưng nhiều năm để hoang, trở thành bãi hoang đổ rác, hết sức ô nhiễm, nhếch nhác”.

Do dự án bị chậm tiến độ nên bị Đoàn liên ngành (do Sở Xây dựng chủ trì) đưa vào danh mục kiểm tra vào năm 2019. Ngày 8/4/2020, UBND tỉnh Nghệ An có Quyết định số 1084/QĐ-UBND phê duyệt kết quả kiểm tra việc chấp hành pháp luật về đầu tư, xây dựng và đất đai của một số dự án đầu tư xây dựng nhà ở trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Theo đó, Dự án Khu nhà ở thấp tầng (Shophouse) phía Nam đường 72 m xã Nghi Phú, TP Vinh do CTCP Gia Thịnh làm chủ đầu tư được cho phép gia hạn tiến độ hoàn thành trong thời gian 24 tháng kể từ ngày QĐ 1084 có hiệu lực (hạn đến 8/4/2022-PV).

UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu chủ đầu tư phải hoàn thành các hồ sơ, thủ tục có liên quan để khởi công xây dựng hạng mục nhà ở trước ngày 30/8/2020. Không được chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho các hộ gia đình, cá nhân tự xây dựng nhà ở đối với phần diện tích đất chưa đủ điều kiện và chưa được cấp có thẩm quyền cho phép. Hoàn thành dự án trong thời gian được gia hạn.

Theo tài liệu mà chúng tôi có được, trước đó vào các năm 2014, 2016 khu đất khu đất “vàng” này đã được các cơ quan chức năng tỉnh Nghệ An kiểm tra. Năm 2019 là năm kiểm tra lần thứ 3, nhưng khu đất này vẫn để hoang hoá, lãng phí.

Phía đất dự án bám đường 72m - tuyến đường huyết mạch, quy hoạch hoàng tráng bậc nhất TP Vinh chỉ có đúng 1 căn nhà được xây dựng, còn lại 11 lô đất vẫn bỏ hoang.

Hàng loạt vi phạm cần phải xử lý

Mặc dù UBND tỉnh Nghệ An đã tạo điều kiện gia hạn 24 tháng, nhưng đến hạn (ngày 8/4/2022 -PV) dự án này vẫn ngổn ngang, không hoàn thành. Có mặt tại dự án vào những ngày giữa tháng 10/2022, chúng tôi thấy ngoài hạ tầng đã được xây dựng, thì toàn bộ dự án với 28 căn Shophouse mới xây dựng được… 4 căn.

Phía đất dự án bám đường 72m - tuyến đường huyết mạch, quy hoạch hoàng tráng bậc nhất TP Vinh chỉ có đúng 1 căn nhà được xây dựng, còn lại 11 lô đất vẫn bỏ hoang, cỏ mọc um tùm, hết sức nhếch nhác.

Phía trong lối 2, lối 3 cũng chỉ có 2 căn nhà đã hoàn thiện có người ở, 1 căn đang trong quá trình xây dựng, còn toàn bộ cả chục vẫn bỏ hoang, trở thành bãi đổ rác thải, xà bần hết sức ô nhiễm, nhếch nhác.

Việc dự án không thi công đúng tiến độ, trở thành bãi rác thải ô nhiễm môi trường trong thời gian dài, ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị, khu vực dân cư xung quanh đã cho thấy việc “Đăng ký Kế hoạch môi trường” không được thực hiện nghiêm túc. Dự án bỏ hoang lâu ngày, không được rào chắn kỹ đã tạo điều kiện cho người dân đổ rác bừa bãi.

Dự án Khu nhà ở thấp tầng (Shophouse) phía Nam đường 72 m xã Nghi Phú mới được UBND tỉnh Nghệ An kết luận chậm tiến độ sử dụng đất, vi phạm Điểm i, Khoản 1 điều 64 Luật Đất đai.

Tại Danh sách các dự án không đưa đất vào sử dụng 12 tháng liên tục hoặc chậm tiến độ sử dụng đất 12 tháng so với tiến độ ghi trong dự án đầu tư vừa được UBND tỉnh Nghệ An vừa công bố, Dự án Khu nhà ở thấp tầng (Shophouse) phía Nam đường 72 m xã Nghi Phú được kết luận đã chậm tiến độ sử dụng đất, vi phạm Điểm i, Khoản 1 điều 64 Luật Đất đai.

Ngoài ra, việc UBND tỉnh Nghệ An tạo điều kiện, cho phép dự án được gia hạn 24 tháng (hạn cuối ngày 8/4/2022) nhưng đến nay đã quá hạn hơn 6 tháng, dự án vẫn dở dang, đa số diện tích chưa được xây dựng cho thấy nhà đầu tư đã không chấp hành nghiêm pháp luật, vi phạm tiến độ cho phép. Chủ đầu tư Dự án là CTCP Gia Thịnh hoàn toàn có thể bị xử phạt về hành vi “Triển khai xây dựng dự án kinh doanh bất động sản, dự án đầu tư xây dựng nhà ở chậm tiến độ đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt” theo quy định tại Điểm c Khoản 3 Điều 58 Nghị định 16/2022/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về xây dựng, kinh doanh bất động sản với mức phạt tiền từ 400 triệu đồng đến 600 triệu đồng.

Trao đổi với chúng tôi, bà Trần Thị Bạch Linh -PGĐ CTCP Gia Thịnh cho biết: Hiện tại đã hết thời gian cho phép gia hạn 24 tháng và Cty đang làm thủ tục điều chỉnh tiến độ gửi ở Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nghệ An.

Bà Linh lý giải dự án chậm tiến độ: “Thực tế bên chị cũng muốn làm cho nhanh nhưng hệ thống cấp nước của TP Vinh chưa đến nơi chỗ nhà chị. Mãi đến tháng 4/2022 chỗ này (dự án -PV) mới có nước thì mới làm được, còn bữa giờ cứ phải bơm nước khoan, mà nước khoan thì phèn nhiều cho nên không làm được”. Không biết lời bà Linh nói có chính xác không, nhưng Dự án Khu nhà ở thấp tầng (Shophouse) phía Nam đường 72m chỉ cách khu dân cư xóm 18 xã Nghi Phú và chung cư Dầu khí vài bước chân (?!)

Khi được hỏi có thông tin cho rằng dự án chưa xây dựng nhà ở như phê duyệt nhưng đã bán hết các lô đất cho người dân, có vài hộ đã tự xây nhà vào ở thì bà Linh cho biết: Bên Cty Gia Thịnh chưa có bán cho dân (?!).

