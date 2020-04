Nhiều tài xế xe biển xanh vẫn "nhờn luật"

Your browser does not support the video tag.

Xe biển xanh lao ngược chiều cao tốc, vượt đèn đỏ, vượt ẩu... là những ảnh không hiếm gặp tại nhiều tuyến đường của Việt Nam. Mới đây nhất, ngày 21/4, một chiếc xe biển xanh đã bất chấp nguy hiểm, đi lùi trên cao tốc Nội Bài - Hạ Long.

Việc những chiếc xe của các cơ quan chức năng, mang biển xanh nhưng chạy ẩu, sai Luật Giao thông Đường bộ đã không ít lần bị xử lý nghiêm khắc. Tuy nhiên, có không ít tài xế điều khiển xe biển xanh vẫn còn tỏ ra hống hách.

Trên các diễn đàn mạng xã hội, nhiều người dân nêu ý kiến, cơ quan chức năng cần xử lý thật nghiêm đối với những tài xế điều khiển xe biển xanh vi phạm Luật Giao thông Đường bộ.

Tài xế điều khiển xe biển xanh, hầu hết là loại xe công vụ, thuộc sở hữu của cơ quan Nhà nước nên không thể “coi trời bằng vung”, tuỳ ý vi phạm rồi xin bỏ qua. Đây là những hành vi phản cảm, gây ảnh hưởng tới uy tín của chính cơ quan, tổ chức sở hữu những chiếc xe biển xanh nêu trên.

Tác giả: Nguyễn Hoàn

Nguồn tin: Báo Giao thông