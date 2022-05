Nhấn nhầm chân ga, nữ tài xế bị hất văng khỏi xe ô tô

Your browser does not support the video tag.

Sự việc được ghi lại tại Trấn Giang, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc.

Trong clip, một chiếc xe ô tô đang đỗ trên vỉa hè. Chỉ vài giây sau, chiếc xe bất ngờ lùi nhanh ra đường lớn rồi hạ gục một người đi xe tay ga.

Chưa dừng lại ở đó, nữ tài xế cầm lái chiếc xe còn bị hất văng xuống đường. Chiếc xe tiếp tục di chuyển thêm khoảng chục mét thì dừng lại.

Theo báo cáo, người lái xe ô tô đã mở cửa xe của mình để tranh cãi với một người đi xe máy sau khi chiếc xe này được cho là đã làm xước ô tô của cô. Khi nhận ra chiếc xe đang trượt về phía sau, nữ tài xế đã rất lo lắng và vô tình nhấn vào chân ga thay vì chân phanh.

Cảnh sát cho biết, con gái của nữ tài xế ở trong xe khi vụ việc xảy ra. Người điều khiển xe tay ga và tài xế ô tô đều bị thương.

Tác giả: Hải Vân (T/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn