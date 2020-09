Nhắc nhở quán ăn mở quá giờ, đại úy công an bị đánh nhập viện

Hải 'bát giới' tại cơ quan công an - Ảnh: HẠ LINH

Ngày 9-9, Công an quận Hà Đông (Hà Nội) cho biết vừa bắt giữ Nguyễn Văn Hải (biệt danh Hải 'bát giới', 38 tuổi, ở tại phường Hà Cầu, quận Hà Đông) khi đang lẩn trốn tại Bắc Ninh. Hải bị bắt để điều tra về tội "chống người thi hành công vụ".

Trước đó, khoảng 0h45 ngày 8-8, tổ công tác Đội cảnh sát giao thông trật tự Công an quận Hà Đông tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm liên quan đến bán hàng ăn uống quá 24h, lấn chiếm vỉa hè, lòng đường trên một số tuyến phố.

Khi tổ công tác tuần tra tuyến đường Quang Trung thì phát hiện một quán ăn mở quá giờ, tại quán lúc này có 4 khách đang ngồi ăn uống, trong đó có Hải.

Tổ công tác nhắc nhở chủ quán dọn hàng để đảm bảo đúng quy định thì Hải bất ngờ đi về phía các cán bộ công an và có lời lẽ thô tục, xúc phạm, xô đẩy.

Chưa dừng lại, Hải lao vào túm áo, giật biển tên của một chiến sĩ công an. Thấy Hải có hành vi hung hãn, đại úy Đinh Nam Phong - tổ trưởng tổ công tác - đã báo cáo về đơn vị để tăng cường lực lượng.

Thấy vậy, Hải lao đến đấm vào ngực khiến đại úy Phong ngã gục xuống đường rồi bỏ đi. Sau đó, đại úy Phong được đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Ngày 12-8, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Hà Đông đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Hải về tội "chống người thi hành công vụ". Tuy nhiên, Hải đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Đến ngày 21-8, cơ quan điều tra tiếp tục ra quyết định truy nã bị can Hải.

Theo cơ quan công an, Hải 'bát giới' là dân 'giang hồ', hoạt động phức tạp trên địa bàn, có 5 tiền án về tội "gây rối trật tự công cộng".

Tác giả: Chí Tuệ

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ