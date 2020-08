Nguyên Phó Chủ tịch TPHCM biến đất công thành đất tư: Ải mĩ nhân?

Viện KSND tối cao vừa hoàn tất cáo trạng truy tố 5 bị can trong vụ án “vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí” xảy ra tại khu đất vàng 2-4-6 Hai Bà Trưng và số 8-12 Lê Duẩn (TPHCM)

Các bị can gồm: Nguyễn Thành Tài, nguyên Phó Chủ tịch UBND TPHCM giai đoạn 2008-2011; Đào Anh Kiệt, nguyên Giám đốc Sở TNMT TPHCM; Trương Văn Út, nguyên Phó trưởng Phòng quản lý đất, Sở TNMT; Nguyễn Hoài Nam, nguyên Bí thư Quận ủy quận 2 và Lê Thị Thanh Thúy, nguyên Chủ tịch HĐQT Cty Hoa Tháng Năm và Cty Lavenue đều bị truy tố về tội danh trên.

Khu đất 8-12 Lê Duẩn (TPHCM).

Theo cáo trạng, năm 2007, UBND TPHCM có chủ trương phê duyệt cho đầu tư xây dựng khách sạn và một phần trung tâm thương mại tại khu đất số 8-12 đường Lê Duẩn, phường Bến Nghé, quận 1, TPHCM có tổng diện tích gần 5.000 m2 thuộc sở hữu Nhà nước.

Tuy nhiên, trong quá trình sắp xếp lại, xử lý khu đất nêu trên, Lê Thị Thanh Thúy đã dùng quan hệ tình cảm cá nhân tác động đến Nguyễn Thành Tài ký nhiều văn bản và chỉ đạo trái pháp luật, vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước.

Cụ thể, năm 2011, ông Nguyễn Thành Tài, lúc đó là Phó chủ tịch UBND TPHCM, đã ký quyết định giao lô đất vàng 8-12 Lê Duẩn cho Cty cổ phần đầu tư Lavenue (Cty Lavenue) để thực hiện dự án đầu tư xây dựng khách sạn cao cấp, thương mại - dịch vụ, căn hộ cho thuê.

Bị can Nguyễn Thành Tài và Lê Thị Thanh Thúy

Mặc dù biết rõ khu đất 8-12 Lê Duẩn là nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước song ông Tài đã ký nhiều văn bản và chỉ đạo các bị can Nguyễn Thị Thu Thủy, Đào Anh Kiệt, Nguyễn Hoài Nam và Trương Văn Út thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật trong quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước.

Các bị can đã ký văn bản chấp thuận thay đổi chủ trương đầu tư cho phép doanh nghiệp tư nhân tham gia góp vốn thực hiện dự án, quyết định giao đất và cho thuê đất theo hình thức chỉ định không qua đấu giá quyền sử dụng đất. Bên cạnh đó, các bị can còn quyết định áp dụng 22 hình thức giao đất và cho thuê đất đối với cùng dự án và cho thanh lý nhà số 12 đường Lê Duẩn không bán đấu giá tài sản tạo điều kiện cho bị can Lê Thị Thanh Thúy được tham gia thực hiện dự án.

Hành vi của các bị can gây hậu quả biến khu đất “vàng” số 8-12 đường Lê Duẩn từ sở hữu Nhà nước sang sở hữu của doanh nghiệp tư nhân trái pháp luật, gây thất thoát, lãng phí cho Nhà nước số tiền 1.927 tỷ đồng.

Liên quan vụ án, CQĐT đã kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý nghiêm về mặt Đảng và chính quyền đối với ông Lê Hoàng Quân, nguyên Chủ tịch UBND TPHCM, Trưởng ban chỉ đạo 09 (Ban chỉ đạo sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước TPHCM); bà Nguyễn Thị Hồng, nguyên Phó Chủ tịch UBND TPHCM, Phó trưởng ban chỉ đạo và một số cá nhân khác là thành viên Ban chỉ đạo 09 vì không kịp thời phát hiện, xử lý theo quy định đối với những vi phạm của ông Nguyễn Thành Tài và các bị can liên quan.

Tác giả: DƯƠNG LÊ

Nguồn tin: Báo Tiền phong