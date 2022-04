Nguyên nhân vụ cháy tòa lâu đài tiền tỷ ở Quảng Ninh

Ngày 13/4, một lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, nguyên nhân ban đầu vụ cháy tòa lâu đài ở Cẩm Phả được xác định là do chập điện. Đám cháy xuất phát từ gian bếp, sau đó cháy lan sang các khu vực khác. Do nội thất bên trong tầng 1 của biệt thự làm bằng gỗ nên đám cháy bùng phát dữ dội và thiêu rụi nhiều tài sản.

Đám cháy toà lâu đài khiến nữ chủ nhà tử vong.

Trước đó, báo cáo của Công an TP Cẩm Phả cho biết, vào khoảng 10h ngày 12/4, tại tổ 7 khu Diêm Thủy, phường Cẩm Bình, TP Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh đã xảy ra đám cháy tại nhà ông Đỗ Xuân H. Do trong tòa lâu đài có nhiều đồ gỗ giá trị nên lửa cháy ngùn ngụt, công tác chữa cháy gặp khó khăn.

Khi xảy ra vụ việc, người giúp việc ở bên dưới tầng 1 nên tự thoát ra ngoài trước khi lửa bùng lên dữ dội, còn người vợ của chủ nhà bị mắc kẹt ở tầng trên được lực lượng chức năng tiếp cận, đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Cẩm Phả.

Lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Cẩm Phả cho biết nữ bệnh nhân trong vụ hỏa hoạn của tòa lâu đài trên địa bàn được xác định tử vong trước khi được đưa tới viện do vết thương quá nặng.

