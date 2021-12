Người phụ nữ tử vong giữa đường - camera "bóc" khoảnh khắc kinh hoàng dưới bánh container

Toàn bộ quá trình diễn ra vụ tai nạn đã được camera an ninh ghi lại và đây chính là lời cảnh báo mạnh mẽ đầy đau thương tới những người tham gia giao thông trên đường. Sự việc xảy ra ở ngã tư đường, thời điểm các phương tiện đang chuyển bánh rời đi sau khi đèn giao thông chuyển màu xanh.

Một người phụ nữ điều khiển xe máy đi ngang bên trái với container và trong một khoảnh khắc giật mình, chị không giữ được tay lái, loạng choạng ngã xuống đường. Hậu quả là người phụ nữ đã bị bánh xe container cán trúng, tử vong tại chỗ.

Đoạn clip sau khi được chia sẻ lên mạng xã hội đã nhanh chóng trở thành chủ đề tranh luận không ngừng. Đa số các ý kiến đều cho rằng người phụ nữ đã quá bất cẩn khi chạy ngang, không giữ khoảng cách an toàn với phương tiện có trọng tải lớn.

Người phụ nữ chạy xe máy tử vong dưới bánh xe container

