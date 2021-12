Mới đây, trên mạng xã hội chia sẻ đoạn clip ghi lại vụ tai nạn "từ trên trời rơi xuống" đúng nghĩa đen khiến tất cả bàng hoàng, ngã ngửa.

Theo dõi hình ảnh trong đoạn clip cho thấy, trong một nhà kho chất đầy các thùng carton có 3 thanh niên đang đứng tám chuyện, cười nói rôm rả.

Your browser does not support the video tag.

Người phụ nữ "từ trên trời rơi xuống" khiến nam thanh niên đang đứng tám chuyện "gánh còng lưng"

Thế nhưng, bất ngờ có một "vật thể" từ trên không trung bất ngờ rơi xuống va mạnh vào một người đang đứng đó. Sau vài giây chếnh choáng cả nhóm ngã ngửa phát hiện "vật thể lạ" vừa ngã xuống là một người phụ nữ trung niên.

Cú ngã mạnh khiến nam thanh niên cúi gập cổ, bị phần vai, lưng của người phụ nữ đè lên, còn nửa thân người đập thẳng vào những thùng carton đựng đồ xếp chồng lên nhau.

Vì vụ tai nạn hy hữu xảy ra bất ngờ khiến tất cả chỉ kịp ngước lên nhìn trước khi người phụ nữ rơi xuống. Ngay sau khi ngã xuống, người phụ nữ đã lồm cồm bò dậy, còn không quên ngẩng đầu quan sát vị trí mình vừa ngã xuống.

Dù chưa rõ sự việc trên xảy ra ở đâu, nhưng ngay sau khi đoạn clip trên được chia sẻ, nhiều người cảm thấy may mắn khi phía dưới có nhiều thùng carton đỡ phần nào cho người phụ nữ, bởi nếu ngã thẳng xuống sàn nhà thì chắc hẳn sẽ rất đau đớn, và gây nguy hiểm đến tính mạng.

Tác giả: PV

Nguồn tin: Pháp luật và Bạn đọc