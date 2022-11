Người phụ nữ lạng lách xe máy như tay đua trên đường, lúc cao hứng còn có hành động gây 'thót tim'

Your browser does not support the video tag.

(Video: Người phụ nữ lạng lách, đánh võng trên đường gây bức xúc)

Theo đoạn clip ghi lại, người phụ nữ điều khiển xe máy mang biển số của tỉnh Bình Phước, lạng lách, đánh võng trên đường. Thi thoảng, chị này còn nhổm người lên khỏi yên xe rồi thể hiện "tài nghệ" đánh võng của mình. Chưa kể, lúc cao hứng, chị này buông 2 tay, đưa lên vận động mặc dù xe máy vẫn bon bon trên đường. Ngoài ra, chị cũng thản nhiên tạt đầu xe ô tô.

Hành động bất thường này của người phụ nữ được một tài xế ô tô quan sát được và ghi lại.

Ngay sau khi đoạn clip này xuất hiện trên mạng xã hội lập tức nhận được nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng. Nhiều người tỏ ra vô cùng khó hiểu, đồng thời bức xúc trước hành động chủ quan, liều lĩnh của người phụ nữ khi tham gia giao thông.

"Phụ nữ đi xe máy gì kỳ cục vậy, đánh võng, lạng lách rồi còn buông 2 tay nữa. Nguy hiểm cho chính chị ấy và những người tham gia giao thông khác đấy"

"Nhìn bóng lưng chị này thì cũng trung trung tuổi chứ không phải trẻ nữa rồi mà đi đứng đúng không thể chấp nhận được"

"Lần đầu tiên mình thấy phụ nữ mà đi xe kiểu vậy luôn. Không tin được, thực sự".

Tác giả: Phương Linh

Nguồn tin: saostar.vn