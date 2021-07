Người phụ nữ đang mang bầu bị chồng túm tóc lôi xềnh xệch, thẳng tay đấm đá giữa nhà

Theo bài viết chia sẻ của người vợ, cô đã cắn răng chịu đựng sự "hai mặt" của chồng mình suốt một thời gian dài. Luôn thể hiện ra ngoài là một người đàn ông tốt, hết mực yêu thương vợ con nhưng khi về nhà, bộ mặt "tàn ác, thiếu nhân tính" của anh ta mới xuất hiện.

Vợ mang bầu vẫn phải dậy đi làm quần quật từ sáng sớm, còn chồng thì không chịu tu trí làm ăn, chỉ quanh quẩn ở nhà ngủ đến tận trưa. Bận dạy học để kiếm thêm thu nhập, nhờ chồng trông con thì hắn ta chỉ ậm ừ cho xong rồi để đứa nhỏ chơi một mình, con khóc cũng mặc kệ.

Mặc dù không làm được việc gì nhưng người chồng lại luôn đem vợ mình ra so sánh với những người phụ nữ khác với giọng điệu mỉa mai, cho rằng không bao giờ bằng được vợ của bạn.

Lấy phải người chồng tệ bạc, gia trưởng nhưng bù lại gia đình bên nội rất yêu thương con dâu, luôn cố vun vén níu kéo hạnh phúc cho con mình. Nhưng rồi "con run xéo lắm cũng quằn", khi liên tục bị những trận đòn roi đau đớn, vô cớ trong thời gian mang thai, người vợ không nhẫn nhịn thêm nữa mà đăng clip bị bạo hành lên mạng xã hội bóc phốt.

Your browser does not support the video tag.

Camera an ninh của gia đình đã ghi lại hành động đánh vợ bầu dã man của người chồng tệ bạc

Camera an ninh của gia đình đã ghi lại khoảnh khắc ông chồng vũ phu kéo người vợ ngã dúi đầu xuống đất. Mặc cho vợ dãy dụa đau đớn, chồng ghì chặt người, liên tiếp dùng tay bóp cổ, đấm mạnh vào đầu nạn nhân. Một người phụ nữ có mặt ở hiện trường thấy vậy liền chạy tới can ngăn nhưng hắn ta càng trở nên dữ tợn hơn.

Đoạn clip sau đó chính vợ cầm máy quay được người chồng tiếp tục hành hung, liên hoàn đấm vào người cô cùng hàng loạt câu chửi bậy, đe dọa.

Rất nhiều lần người vợ phải chịu những trận đòn roi vô cớ từ chồng mình.

Bài viết nhanh chóng thu hút sự quan tâm của dư luận. Đã có rất nhiều bình luận lên án gay gắt thói vũ phu, côn đồ của người chồng. Bên cạnh đó có ý kiến cho rằng vợ nên tự tìm cách giải thoát mình, nếu không muốn bản thân chịu nhiều tổn thương hơn nữa.

"Xấu mặt đàn ông, người như này thì làm gì biết nghĩ đến vợ con nữa".

"Thôi chị ơi tự cứu lấy mình đi, nó đã đánh mình đến như thế thì còn lưu luyến gì mà không ly hôn chứ?"

"Rồi trong ký ức của những đứa trẻ chỉ là những trận đòn nhử tử của bố đánh mẹ, khổ thân bọn trẻ con lắm".

Tác giả: Diệu Thùy

Nguồn tin: Pháp luật & Bạn đọc