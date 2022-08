Người phụ nữ cắn vào mặt người đàn ông rồi tự lột đồ trên tàu

Your browser does not support the video tag.

Sự việc xảy ra trên một chuyến tàu điện ngầm ở Thành phố Trung Khánh, Trung Quốc.

Cụ thể, sau khi cãi nhau với chồng, một người phụ nữ bất ngờ nổi điên, lao vào tấn công những hành khách đang đi trên tàu. Đoạn clip do một nhân chứng khi lại cho thấy, người phụ nữ đã ngồi lên người một hành khách nam và cắn vào mặt người này.

Bị tấn công, nam hành khách hét lên trong đau đớn và tìm cách thoát ra, thậm chí phải dùng tay đấm vào đầu người phụ nữ để tự giải thoát. Điều đáng nói là dù sự việc xảy ra trước sự chứng kiến của rất nhiều người nhưng không ai giúp đỡ người đàn ông này.

Sau một hồi vật lộn, người đàn ông cũng thoát ra được. Tuy nhiên, gương mặt của người này bị chảy rất nhiều máu. Không chỉ tấn công hành khách trên tàu, người phụ nữ còn cởi hết quần áo đang mặc trên người ra. Sự việc chỉ dừng lại khi các nhân viên của đoàn tàu can thiệp và bắt giữ người phụ nữ.

Được biết, người đàn ông đã phải nhập viện điều trị sau khi bị tấn công. Trong khi đó, cảnh sát cũng vào cuộc điều tra và tìm hiểu xem người phụ nữ có bị vấn đề về tâm thần hay không.

Tác giả: Hải Vân (T/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn