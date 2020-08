Người đàn ông thuê 'giang hồ' chém đối thủ làm ăn với giá 5 triệu đồng

Thống nhập viện cấp cứu với tỷ lệ thương tích 32%.

Thuê với giá 5 triệu đồng

Theo hồ sơ vụ việc, Danh Phương (SN 1983) làm nghề mua bán tại Cảng cá Tắc Cậu (huyện Châu Thành) có cạnh tranh với Lê Văn Thống (SN 1987) trong việc giành mối mua cá.

Đầu tháng 1/2019, Phương rủ Phan Văn Sửu (SN 1984) rủ Trần Ngọc Sự (SN 1993) đến xã Bình An (huyện Châu Thành) để nhậu. Tại đây, Phương kể có tranh chấp với Thống và đề nghị 2 đối tượng trên đánh "dằn mặt kẻ thù' hộ mình.

Khoảng 3h ngày 20/1/2019, Sự chở Sửu đến xã Bình An để tìm đánh Thống. Thấy Thống đang đi bộ gần nhà, Sự điều khiển xe áp sát để Sửu ngồi sau cầm dao chém vào đầu nạn nhân rồi rời khỏi hiện trường. Thống bỏ chạy vào quán cà phê gần đó và được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kiên Giang.

Tại kết luận giám định pháp y, anh Thống bị vỡ xương sọ thái dương đỉnh trái, tụ máu dưới màng cứng thái dương, xuất huyết.... tỷ lệ tổn thương do thương tích gây ra là 32%.

Qua trích xuất camera, cơ quan chức năng đã bắt giữ Phan Văn Sửu, Trần Ngọc Sự. Từ lời khai, công an bắt thêm bị can Danh Phương.

Cơ quan CSĐT công an huyện Châu Thành xác định, Danh Phương đã thuê Phan Văn Sửu và Trần Ngọc Sự đánh anh Thống để dằn mặt với số tiền 5 triệu đồng.

Nhiều lần thay đổi tội danh

Sau khi vụ án xảy ra, Cơ quan CSĐT công an huyện Châu Thành khởi tố cả 3 bị can Phan Văn Sửu, Trần Ngọc Sự và Danh Phương về tội “Cố ý gây thương tích”.

Đến ngày 13/6/2019, Cơ quan CSĐT huyện Châu Thành có thông báo kết quả điều tra. Theo đó, căn cứ vào kết quả điều tra vụ án, xét thấy hành vi của bị can Phan Văn Sửu và Trần Ngọc Sự cấu thành tội “giết người” nên đã chuyển tội danh từ “Cố ý gây thương tích” sang tội danh “Giết người”. Đồng thời chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án cho Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Kiên Giang thụ lý. Sau đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Kiên Giang đề nghị VKSND cùng cấp truy tố các bị can Sửu và Sự về tội “Giết người” bị can Danh Phương về tội “Cố ý gây thương tích”.

Tại phiên xét xử sơ thẩm hồi tháng 6/2020, luật sư bảo vệ quyền lợi cho anh Lê Văn Thống cho rằng cần làm rõ tội danh của Danh Phương và làm rõ thêm người chủ mưu. HĐXX sau khi hội ý đã quyết định trả hồ sơ điều tra bổ sung vụ án.

Cơ quan CSĐT công an tỉnh Kiên Giang sau khi điều tra lại, đã đề nghị VKSND tỉnh truy tố cả 3 bị can nói trên về hành vi “Giết người”. Ngày 30/7/2020, VKSND tỉnh Kiên Giang ban hành cáo trạng truy tố các bị can: Danh Phương, Sửu, Sự về tội “Giết người”.

Hiện vụ án vẫn đang trong quá trình điều tra, xét xử.