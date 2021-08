Người đàn ông "nhảy cẫng" lên vì được phát gạo từ thiện, khoảnh khắc vừa xúc động vừa xót xa

Trong thời gian qua, một số tỉnh, thành phải chịu ảnh hưởng của dịch bệnh khiến đời sống người dân gặp nhiều khó khăn, đặc biệt tại các đô thị lớn. Số lượng người thất nghiệp, không có việc làm rất nhiều. Họ tìm mọi cách để có thể chống đỡ qua những ngày giãn cách bằng đồng lương dành dụm ít ỏi.

Cùng với đó nhiều tổ chức, cá nhân cùng chính quyền địa phương cũng thường xuyên phát đồ hỗ trợ, phần nào giúp đỡ họ vượt qua khó khăn. Tấm lòng người cho đi rất đáng quý và người nhận cũng vô cùng biết ơn vì điều đó. Và hình ảnh người đàn ông nhảy cẫng lên vui sướng như một đứa trẻ khi nhận được phần quà hỗ trợ là minh chứng rõ nhất cho điều đó. Nhưng sau tất cả, hình ảnh đó cũng khiến chúng ta không khỏi nghẹn lòng, xót xa. Giữa dịch bệnh, vẫn còn quá nhiều mảnh đời khó khăn.

Người đàn ông vui sướng vì nhận được quà hỗ trợ

Sau khi nhận được môt bao gạo cùng một thùng mì tôm, người đàn ông đứng nghiêm trang bên vệ đường như lời cảm ơn những người phát quà từ thiện. Và chỉ sau đó 1 vài giây thôi, người đàn ông ấy đã nhảy cẫng lên vì vui sướng. Có lẽ với người đàn ông ấy, niềm vui của hiện tại chính là có thêm một nguồn lương thực để có thể cầm cự qua cơn khó khăn.

Và khi nhìn kĩ lại người đàn ông ấy, nhiều người sẽ không khỏi nghẹn ngào, đôi chân lấm lem trong đôi dép lê đã cũ kĩ nhưng đầy lịch sự, biết ơn trân trọng những người đã giúp mình.

Người đàn ông không giấu nỏi niềm vui khi nhận được quà hỗ trợ. Ảnh cắt từ clip.

Niềm vui nhỏ nhoi giữa mùa dịch của người đàn ông dường như vẫn chưa kết thúc. Khi chất đồ lên xe để đi về, người đàn ông ấy lại tiếp tục nhảy lên vui sướng, vừa hân hoan cất bao gạo cẩn thận vào cốp xe vừa dựng thùng mì ngay ngắn rồi rời đi. Có lẽ đây sẽ là một phần lương thực của người này trong thời gian sắp tới. Dù chỉ là một bao gạo, thùng mỳ tôm, nhưng đối với những người đang khó khăn, thất nghiệp ngoài kia từng ấy cũng đủ rồi.

Đoạn clip ngay sau khi đăng tải đã khiến nhiều người không khỏi nghẹn ngào, xót xa. Dịch bệnh khiến cuộc sống của những con người nơi thành thị tấp nập càng khó khăn hơn bao giờ hết. Nhưng dù khó khăn đến mấy họ vẫn cố gắng bám trụ để vượt qua.

Người đàn ông có lẽ cũng không giàu có gì với vẻ bề ngoài kham khổ, lam lũ nhưng vẫn có tự trọng, biết ơn những người đã giúp đỡ mình.

Qua clip một lần nữa thấy rằng, dù giữa đại dịch, dù tất cả đều khó khăn nhưng sẽ không một ai bị bỏ rơi.

Tác giả: PV

Nguồn tin: Pháp luật & Bạn đọc