Người đàn ông đang đi thì bị sét đánh trúng tóe lửa, diễn biến tiếp theo khiến ai cũng kinh ngạc

Your browser does not support the video tag.

Đoạn phim về vụ việc được quay tại một kho hàng ở làng Sukapura, Cilincing, Bắc Jakarta của Indonesia.

Trong đoạn phim, nhân viên bảo vệ cầm ô đi ngang qua một sân rộng với thì bị sét đánh. Sét đánh trúng chiếc ô làm thổi bùng quả cầu lửa, người đàn ông ngã xuống đất, bất động.

Các đồng nghiệp gần đó đã nhanh chóng chạy đến hỗ trợ anh ta.

Được biết, nạn nhân là Abdul Rosyid, 35 tuổi. Anh gặp tai nạn khi đang tuần tra kho hàng với một chiếc radio và cầm ô thì tia sét đánh trúng.

Anh được đưa đến bệnh viện gần đó để điều trị và sống sót một cách thần kỳ.

Đáng kinh ngạc, Rosyid chỉ bị bỏng ở tay và được xuất viện sau 4 ngày chăm sóc y tế.

Người phát ngôn cảnh sát Iptu Alex Chandra xác nhận vụ việc và cho biết nhân viên bảo vệ đã được điều trị tại Trung tâm Y tế Port ở thành phố Bắc Jakarta.

Ông cho biết Rosyid đang cầm một chiếc radio vào thời điểm xảy ra vụ việc. Người phát ngôn cũng xác nhận Rosyid được phép xuất viện về nhà sau 4 ngày.

Tác giả: Song Long

Nguồn tin: saostar.vn