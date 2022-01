Đã không ít lần, dân mạng được phen trầm trồ khi chứng kiến các "cần thủ" (người câu cá) câu được những con cá siêu to khổng lồ. Thế nhưng có lẽ, tất cả vẫn chưa ấn tượng bằng người đàn ông trong clip dưới đây. Bởi con vật mà người đàn ông này câu được có lực kéo rất mạnh, khiến nhiều người ngay lập tức liên tưởng đến một con... "thuỷ quái".

Người đàn ông câu phải con "thuỷ quái", lực kéo mạnh tới nỗi ngã thẳng xuống ao

Gọi "thuỷ quái" để cho vui thôi, chứ nhìn hình ảnh con cá quẫy lên mặt nước thì nhiều người đoán rằng đó là một con cá có kích thước siêu to khổng lồ. Không ít người xem tỏ ra lo lắng, không biết rằng kết quả sau đó như thế nào.

- Chờ cái kết ạ...

- Rồi bác có bị sao không?