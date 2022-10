Ngược núi buôn ma túy theo ‘đơn đặt hàng’

Ngày 24/10, Công an huyện Tương Dương (Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa phá thành công chuyên án, bắt và tạm giữ hình sự 2 đối tượng về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Trước đó, vào khoảng 9h35’ ngày 19/10, Công an huyện Tương Dương chủ trì phối hợp Phòng Cảnh sát ma túy Công an tỉnh Nghệ An phá thành công chuyên án bắt giữ 2 đối tượng Võ Thị Chung (SN 1971), trú tại phường Vinh Tân, thành phố Vinh và Lầu Bá Và (SN 1992), trú tại xã Na Ngoi, huyện Kỳ Sơn về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Tang vật thu giữ gồm 1 bánh hêrôin (353gam), 128 triệu đồng, 5 điện thoại di động và 1 xe mô tô.

Đối tượng Võ Thị Chung (trái) và Lầu Bá Và tại cơ quan Công an

Tại cơ quan Công an, Lầu Bá Và khai nhận đã mua số ma túy trên từ bên kia biên giới theo “đơn đặt hàng” của Võ Thị Chung. Quá trình giao ma túy, cả 2 đối tượng bị cơ quan phát hiện, bắt giữ.

Hiện, Công an huyện Tương Dương đang tập trung phối hợp điều tra mở rộng chuyên án.

Tác giả: Thu Hiền

Nguồn tin: Báo Tiền Phong