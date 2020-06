Ngư dân bắt được cá trắm đen to bằng người trưởng thành

Your browser does not support the video tag.

Con cá trắm đen khổng lồ được ngư dân Trung Quốc bắt được tại một con sông ở thành phố Cảnh Đức Tuấn thuộc tỉnh Giang Tây. Những hình ảnh từ đoạn video cho thấy con cá có kích thước tương đương với một người phụ nữ trưởng thành. Theo truyền thông địa phương, con cá nặng khoảng 50kg.

Cá trắm đen (Mylopharyngodon piceus) là một loài cá thuộc họ Cá chép, duy nhất thuộc chi Mylopharyngodon. Cá trắm đen được nuôi để làm thực phẩm và dược phẩm. Cá trắm đen có thể có chiều dài lên đến 1,5m và có thể nặng đến 61kg. Chúng ăn ốc sên, ốc nhồi.

Đây là một trong những giống cá được nuôi phổ biến ở châu Á, trong đó có Việt Nam được xem là một trong 4 loài cá nuôi quan trọng ở Trung Quốc và đã được người Trung Quốc nuôi hàng ngàn năm nay. Chúng không phân bố rộng khắp thế giới.

Ở Trung Quốc, cá trắm đen được thích nhất và đắt nhất trong 4 loài cá nuôi. Một phần do chế độ ăn uống của chúng khiến chúng trở nên hiếm hoi và đắt nhất trong bốn loại cá nuôi phổ biến nhất Trung Quốc.

