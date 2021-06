Ngồi điều hòa cả ngày, dân văn phòng làm sao tránh được "sốc nhiệt"?

Trong những ngày nắng nóng cao độ, nhiệt độ ngoài trời kết hợp với hiệu ứng đô thị có thể lên tới hơn 40 độ C, rất dễ dẫn đến các vấn đề sức khỏe, như cháy nắng, chuột rút, ngất, say nắng…; trong đó, nguy hiểm nhất là "sốc nhiệt".

Những người làm việc ở môi trường văn phòng - nơi thường xuyên bật điều hòa mát lạnh, rất dễ bị sốc nhiệt nếu không có biện pháp dự phòng.

Điều chỉnh nhiệt độ phòng

Một trong những nguyên nhân dễ dẫn tới "sốc nhiệt" là bước vào phòng điều hòa ngay sau khi vừa đi ngoài trời nắng về. Tương tự là việc từ trong phòng điều hòa bước ra ngoài đột ngột. Sự chênh lệch nhiệt độ càng lớn thì nguy cơ sốc nhiệt càng cao. Tuy nhiên, đây lại là vấn đề thường gặp ở các văn phòng.

Nếu có thể, bạn nên chỉnh điều hòa chỉ chênh lệch khoảng 7 độ so với môi trường bên ngoài. Ví dụ, nếu nhiệt độ bên ngoài là 35 độ C, thì tốt nhất chỉ đặt điều hòa ở mức 28 độ C.

Cũng nên lựa chọn vị trí không trực tiếp đón gió từ điều hòa, sẽ giúp cơ thể thích nghi tốt hơn với nhiệt độ trung bình của môi trường.

Tạo ra những "khoảng trung gian" để cơ thể thích nghi

Với nhân viên văn phòng, đôi khi khó tránh việc phải "chạy ra, chạy vào" giữa nơi có và không có điều hòa. Vậy phải làm thế nào để hạn chế nguy cơ sốc nhiệt?

Một trong những giải pháp là tự tạo ra các "khoảng trung gian" để cơ thể thích nghi với sự thay đổi nhiệt độ.

Ví dụ, như nếu đi từ ngoài vào, hãy ngồi một lát cho ráo mồ hôi trước khi bước vào phòng điều hòa, đứng giữa cửa, hoặc bật điều hòa ở nhiệt độ cao rồi hạ nhiệt độ dần dần để cơ thể thích nghi với sự thay đổi nhiệt độ.

Tương tự, khi vừa rời khỏi văn phòng, đừng lao ngay ra ngoài trời nắng nóng, đặc biệt là vào buổi trưa. Thay vào đó, hãy nán lại khoảng 10 - 15 phút để trò chuyện với đồng nghiệp ở các phòng ban khác, ở thang máy, sảnh văn phòng,...

Khoảng thời gian này sẽ giúp cơ thể thích nghi tốt hơn với điều kiện nhiệt độ tăng dần ở các môi trường không có điều hòa, hoặc ít bị lạnh giống như trong phòng kín.

Chống nắng, bổ sung nước đầy đủ

Để tránh sốc nhiệt, mọi người khi ra đường nên mặc áo chống nắng, mang kính bảo hộ; bố trí thời gian làm việc ngoài trời và nghỉ ngơi hợp lý, tránh tiếp xúc môi trường nhiệt độ cao quá lâu.

Bên cạnh đó, cần lưu ý uống đủ nước, tránh mất nước và muối khi làm việc, nhằm tăng cường sức khỏe, cũng như khả năng thích nghi với thời tiết khắc nghiệt.

Tác giả: Nguyễn Nguyễn

Nguồn tin: Báo Dân trí