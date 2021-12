Nghệ An: Xử phạt, tiêu hủy lô bánh kẹo không rõ nguồn gốc đang trên đường đi tiêu thụ

Cục Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh Nghệ An thông tin, ngày 8/12 Đội QLTT số 1 thuộc Cục QLTT tỉnh Nghệ An phối hợp với công an huyện Diễn châu kiểm tra xe tải mang biển kiểm soát 73C-035.44 do Nguyễn Công Hưng trú tại xã Thuận Đức, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình điều khiển.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe tải có 2.400 cái bánh bông lan, 500 gói kẹo cao su sữa khoai môn, 30 hộp kẹo mềm hoa quả, 1.800 thỏi kẹo cao su, 1.248 gói mực khô có tổng trị giá là 19.522.000 đồng, tất cả số hàng trên không rõ nguồn gốc xuất xứ

Xử phạt, tiêu hủy lô bánh kẹo không rõ nguồn gốc đang trên đường đi tiêu thụ tại Nghệ An. Ảnh Cục QLTT Nghệ An

Lực lượng chức năng đã lập biên bản xử phạt hành chính số tiền 12 triệu đồng, buộc tiêu hủy toàn bộ số hàng nêu trên dưới sự giám sát của các cơ quan chức năng.

Thời điểm trước và sau tết nguyên đán lực lượng Quản lý thị trường sẽ liên tục kiểm tra, giám sát để giữ ổn định tình hình thị trường, kiểm soát giá không để cho kẻ xấu lợi dụng làm ảnh hưởng tới hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Việc kiểm tra, phát hiện và tiêu hủy hàng hóa vi phạm nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho đơn vị kinh doanh cũng như sức khỏe, tài chính của người tiêu dùng.

Tác giả: Xuân Thành

Nguồn tin: phapluatplus.vn