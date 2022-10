Nghệ An: Xử phạt cơ sở nuôi heo 320 triệu, đình chỉ hoạt động 4,5 tháng

Được biết, Dự án tổ hợp chăn nuôi heo thịt công nghệ cao của Công ty TNHH Nông nghiệp Phúc Hoà đi vào hoạt động từ tháng 12/2021 khi chưa hoàn thiện các thủ tục, giấy tờ đầy đủ theo quy định của pháp luật.

Thời gian đó, theo phản ánh của người dân xã Nghi Công Nam, huyện Nghi Lộc (Nghệ An), trang trại chăn nuôi heo của Công ty TNHH Nông nghiệp Phúc Hoà thường xuyên xả nước thải chăn nuôi ra ngoài khiến môi trường xung quanh bị ô nhiễm nghiêm trọng, nước khe suối đen ngòm, bốc mùi hôi thối khiến người dân bức xúc và phản ánh nhiều lần tới các cơ quan chức năng bằng nhiều kênh thông tin.

Một góc Dự án tổ hợp chăn nuôi heo thịt công nghệ cao của Công ty TNHH Nông nghiệp Phúc Hoà ở huyện Nghi Lộc (Ảnh: Internet).

Sau khi các cơ quan chức năng kiểm tra đã phát hiện lỗi vi phạm của đơn vị nói trên. Theo Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 161/QĐ-XPHC ngày 28/9/2022 của UBND tỉnh Nghệ An thì đơn vị này đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính "Không có Giấy phép môi trường đối với dự án/ cơ sở thuộc đối tượng phải có giấy phép môi trường theo quy định thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh (cụ thể: Công ty đưa tổ hợp chăn nuôi heo thịt công nghệ cao tại xã Nghi Công Nam, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An đi vào hoạt động không có giấy phép môi trường); quy định tại điểm C, khoản 3, Điều 14 Nghị định số 45/2022/NĐ- Cp ngày 07/7/2022 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

UBND tỉnh Nghệ An xử phạt nghiêm đơn vị vi phạm về môi trường.

Hình thức xử phạt là phạt tiền với số tiền 320 triệu đồng. Hình thức xử phạt bổ sung là đình chỉ hoạt động của nguồn phát sinh chất thải (hoạt động chăn nuôi heo thịt) mà không có giấy phép môi trường của cơ sở chăn nuôi, thời gian 4,5 tháng.

UBND tỉnh Nghệ An cũng giao cho Sở TN&MT tỉnh này thực hiện các biện pháp đảm bảo thu đủ số tiền phạt; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc tổ chức thi hành hình thức xử phạt bổ sung theo quy định.

Tác giả: Đình Tiệp

Nguồn tin: Báo Tài nguyên & Môi trường