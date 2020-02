Nghệ An: Xe tải biển Lào nổ lốp, bốc cháy ngùn ngụt khi đang lưu thông

Ngày 4/2, Đội CSGT huyện Nghi Lộc (Nghệ An) cho biết, sáng nay vừa xảy ra vụ việc một chiếc xe tải mang BKS nước Lào (chưa rõ danh tính tài xế) bất ngờ bốc cháy trên đường tránh TP.Vinh đoạn đi qua xã Nghi Diên, huyện Nghi Lộc (Nghệ An). Rất may, không có thiệt hại về người.

Cháy xe tải

Theo đó, vào khoảng 8h sáng cùng ngày, khi xe tải mang BKS nước Lào đang lưu thông trên đường tránh Vinh đi theo hướng Bắc – Nam khi đến đoạn qua xã Nghi Diên (huyện Nghi Lộc) thì bất ngờ nổ lốp, bốc cháy dữ dội.

Xe tải bốc cháy trên đường khi đang lưu thông

Ngay lập tức, tài xế đang nhanh chóng ra khỏi xe dùng bình cứu hỏa dập lửa. Đồng thời, gọi lực lượng chức năng trợ giúp.

Chỉ ít phút có mặt đội PCCC đã khống chế được ngọn lửa

Nhận tin báo, Đội PCCC Công an tỉnh Nghệ An nhanh chóng triển khai lực lượng và phương tiện đến hiện trường làm nhiệm vụ.

Vụ việc khiến giao thông qua đường tránh ách tắc

Tại hiện trường, 3 lốp sau của xe tải bị nổ, lửa bốc cháy ngùn ngụt. Tuy nhiên, chỉ ít phút lực lượng chức năng đã khống chế được hoàn toàn ngọn lửa.

Lốp sau của xe tải bị nổ

Hiện, cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

Tác giả: Văn Bình

Nguồn tin: Báo Tổ quốc