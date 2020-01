Nghệ An: Xã cho thuê đất hành lang an toàn giao thông: Trên quyết liệt, dưới thờ ơ, dân tố cáo!

Trên quyết liệt… dưới thờ ơ

Liên quan đến vụ việc UBND xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An cho người dân thuê đất trên hành lang an toàn giao thông đường Nguyễn Văn Bé gây ảnh hưởng đến an toàn giao thông cũng như hiện trạng đất của hộ gia đình bà Nguyễn Thị Bình, trao đổi với PV Dân trí, cán bộ Phòng Kinh tế hạ tầng UBND huyện Hưng Nguyên cho biết, ngay sau khi tiếp nhận thông tin phản ánh của người dân, UBND huyện Hưng Nguyên cũng đã trực tiếp kiểm tra đồng thời nhiều lần có văn bản giao UBND xã Hưng Tây giải quyết dứt điểm vụ việc. Chỉ đạo của UBND huyện Hưng Nguyên là rất quyết liệt, tuy nhiên đến thời điểm hiện tại UBND xã Hưng Tây vẫn chưa có phương án, cũng như thời điểm cụ thể để xử lý dứt điểm tình trạng trên.

Bức xúc trước cách giải quyết của UBND xã Hưng Tây, gia đình bà Nguyễn Thị Bình tiếp tục "đội đơn" lên các cấp có thẩm quyền yêu cầu làm rõ vụ việc.

Trong khi đó, cho rằng quá trình giải quyết của UBND xã Hưng Tây là quá chậm trễ đồng thời có nhiều dấu hiệu khuất tất, thiếu minh bạch, cố tình bao biện… gia đình bà Nguyễn Thị Bình tiếp tục “đội đơn” tố cáo lên Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, UBKT Tỉnh ủy Nghệ An, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An…

Trong đơn tố cáo bà Nguyễn Thị Bình nêu rõ: “Tôi đã nhiều lần có đơn thư kiến nghị đến UBND huyện Hưng Nguyên và được Chủ tịch UBND huyện Hưng Nguyên tiếp dân 4 lần và đã có quyết định của Chủ tịch UBND huyện ông Ngô Phú Hàn giao cho Chủ tịch UBND xã Hưng Tây giải quyết theo quy định của pháp luật. Nhưng chủ tịch UBND xã không giải quyết còn thông đồng với địa chính làm giả hồ sơ thuê đất thay đổi hiện trạng lô đất. Tôi tố cáo bà Đặng Thu Trang - cán bộ Đảng viên công chức kế toán UBND xã lợi dụng chức vụ lấn chiếm đất trước mặt tiền nhà tôi, xây dựng ki ốt cho thuê kinh doanh thu lợi nhuận cá nhân trái quy định”, bà Bình trình bày trong đơn.

Nhận sai nhưng vẫn để dân kinh doanh miễn phí trên “đất vàng”

Ông Nguyễn Văn Thu - Chủ tịch UBND xã Hưng Tây cũng thừa nhận những ki ốt đối diện chợ Già, trên tuyến đường Nguyễn Văn Bé được xã cho thuê để dân xây dựng ki ốt bán hàng. Diện tích đất này nằm trên hành lang an toàn giao thông. Tuy nhiên việc cho thuê đất diễn ra từ năm 2002 và tồn tại đến bây giờ. Nhưng hiện tại xã không ký thêm hợp đồng mới với các hộ dân, không thu tiền thuê đất của các hộ dân này mà chỉ thu một khoản phí vệ sinh rất nhỏ.

Dọc tuyến đường Nguyễn Văn Bé nhiều ki ốt vẫn "đóng đô" trên hành lang an toàn giao thông, dù đã hết hợp đồng những xã vẫn không thể giải tỏa, xử lý dứt điểm.

Như vậy, theo lời của vị chủ tịch UBND xã Hưng Tây thì nhiều hộ dân có ki ốt tại những vị trí “đất vàng” này đang được kinh doanh miễn phí. Họ không phải đóng tiền thuê đất vì xã không ký thêm hợp đồng mới. Hợp đồng cũ đã hết hạn, người dân phải bàn giao lại mặt bằng, hiện trạng giải tỏa những ki ốt đã xây dựng trên hành lang an toàn giao thông nhưng tại sao đến thời điểm hiện tại xã vẫn không thể giải quyết dứt điểm vấn đề trên?

Liên quan đến nội dung, trong đơn bà Nguyễn Thị Bình cho rằng bà Đặng Thu Trang – kế toán trưởng của xã là người đã thuê đất và xây dựng ki ốt kinh doanh gây ảnh hưởng đến hiện trạng đất của gia đình bà Bình. Ông Thu cho biết, nội dung trên là không đúng bởi người thuê đất là bố của bà Trang, nhưng sau này lại cho một người khác thuê lại để kinh doanh.

Tuy nhiên trả lời câu hỏi của phóng viên, tại sao xã đã dừng cho các hộ dân thuê đất, thời hạn hợp đồng đã hết, diện tích đất này cũng nằm trong hành lang an toàn giao thông tại sao xã không giải tỏa để đảm bảo an toàn, lại để cho các hộ dân kinh doanh “miễn phí” trên đất vàng, gây khiếu kiện kéo dài, mất an ninh trật tự, an toàn giao thông. Ông Thu cho biết xã cũng đang lập kế hoạch giải tỏa an toàn giao thông trên tuyến đường Nguyễn Văn Bé. Tuy nhiên ông Thu không cho biết thời gian cụ thể sẽ giải quyết.

Ki ốt được xây dựng lấn mặt tiền phía trước của gia đình bà Nguyễn Thị Bình.

“Ki ốt được xây dựng không lấn vào đất, nhưng lại được xây trên hành lang an toàn giao thông. Đó cũng là vị trí mặt tiền của thửa đất nhà tôi, cũng là lối đi vào thửa đất làm thay đổi hiện trạng đất, ảnh hưởng rất nhiều đến cuộc sống của gia đình tôi sau này. Tôi mua đất, họ cấp cho chúng tôi là thửa đất hiện trạng mặt tiền phía trước hoàn toàn trống trải, hồ sơ cấp đất cũng thể hiện rõ điều đó. Trong các buổi tiếp công dân lãnh đạo huyện cũng đã khẳng định việc xã cho thuê đất trên hành lang an toàn giao thông, đất thủy lợi là sai, yêu cầu tháo dỡ nhưng đến thời điểm hiện tại, nhiều năm trôi qua xã vẫn không giải quyết”, bà Bình bức xúc.

Như Dân trí đã thông tin trước đó, gia đình bà Nguyễn Thị Bình (trú tại xóm Hưng Thịnh 2, xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An) gửi đơn đến các cơ quan chức năng khiếu nại yêu cầu giải quyết liên quan đến việc UBND xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An cho thuê đất trên hành lang an toàn giao thông. Đặc biệt trong đó có ki ốt được xây dựng, cơi nới gây ảnh hưởng đến hiện trạng đất ở của gia đình đình bà.

Trong đơn bà Bình trình bày, gia đình bà có mua thửa đất số 1769, tờ bản đồ số 16, diện tích 225 m2, tại xóm Khoa Đà 1, xã Hưng Tây. Hồ sơ thửa đất thể hiện rõ, mặt tiền phía trước của thửa đất rộng 9,09 m tiếp giáp với mương thủy lợi và đường Nguyễn Văn Bé. Những năm gần đây, bà Bình tá hỏa khi phát hiện những ki ốt được xây dựng trên diện tích quy hoạch mương thủy lợi, trong hành lang an toàn giao thông. Thậm chí có ki ốt còn cơi nới lấn sang, che khuất mặt tiền phía trước của diện tích đất bà Bình kéo dài hơn 3 m. Hiện tại gia đình bà Bình có nhu cầu xây dựng nhà ở, bà đã nhiều lần đề nghị UBND xã Hưng Tây giải quyết, tháo dỡ ki ốt nhưng vẫn chưa được giải quyết. Ki ốt trên vẫn án ngữ ngay lối vào, trước mặt tiền thửa đất của gia đình bà Bình khiến gia đình bà không thể triển khai xây dựng.

Hiện trạng thửa đất của gia đình bà Nguyễn Thị Bình theo hồ sơ cấp đất.

“Phần diện tích đất trên là do xã cho bà Đặng Thu Trang cán bộ kế toán xã Hưng Tây thuê để xây ki ốt kinh doanh. Phần diện tích đất xây ki ốt này nằm trên hành lang an toàn giao thông, họ còn cơi nới lấn sang, chấn trước mặt tiền thửa đất của gia đình tôi, gây ảnh hưởng đến quá trình làm nhà, sinh hoạt sau này. Chúng tôi đã đề nghị tháo dỡ nhiều lần nhưng không được giải quyết”, bà Bình trình bày.

Nhiều lần tại các cuộc tiếp công dân do UBND huyện Hưng Nguyên tổ chức với đại diện chính quyền địa phương, bà Bình cũng đã yêu cầu lãnh đạo huyện giải quyết dứt điểm. Tại đây, Chủ tịch UBND huyện Hưng Nguyên, cùng lãnh đạo các phòng, ban liên quan cũng khẳng định việc UBND xã Hưng Tây cho dân xây dựng ki ốt kinh doanh trên hành lang an toàn giao thông và đất thủy lợi là sai. UBND huyện Hưng Nguyên cũng đã nhiều lần chỉ đạo xã Hưng Tây kiểm tra, xử lý dứt điểm tình trạng trên.

Theo ghi nhận của phóng viên, dọc tuyến đường Nguyễn Văn Bé rất nhiều ki ốt cũng được UBND xã Hưng Tây cho thuê đất ngay trên hành lang an toàn giao thông để các cá nhân xây dựng ki ốt kinh doanh. Vì địa điểm này đối diện khu vực chợ Già của xã Hưng Tây nên trở thành “đất vàng” sinh lợi cao. Trong khi đó, đây cũng chính là “nút thắt” trên tuyến đường Nguyễn Văn Bé thường xuyên xảy ra tình trạng ách tắc giao thông khiến người dân vô cùng bức xúc.

Báo cáo trả lời của UBND xã Hưng Tây nhưng "quên" đi những nội dung chủ chốt, cũng không hẹn ngày giải quyết.

Tuy nhiên trong báo cáo số 492/BC-UBND trả lời kiến nghị của bà Nguyễn Thị Bình ngày 9/12/2019 UBND của UBND xã Hưng Tây lại cho rằng, qua kiểm tra hiện trạng tại thửa đất số 1796 tờ bản đồ số 16, hiện trạng là đất trống, chưa xây dựng nhà ở, có mốc giới, ranh giới rõ ràng, diện tích hiện trạng đất đủ so với GCNQSDĐ đã được cấp. Không có hộ gia đình, cá nhân hay tổ chức nào xây dựng lấn, chiếm trên thửa đất của bà Bình. UBND xã Hưng Tây cũng lập kế hoạch giải tỏa hành lang an toàn giao thông trên đường Nguyễn Văn Bé. Tuy nhiên, báo cáo cũng “quên” đi những nội dung chủ chốt như diện tích đất mà xã đã cho các hộ dân thuê để xây ki ốt có nằm trong hành lang an toàn giao thông, đất thủy lợi hay không? Ki ốt được xây dựng có làm thay đổi hiện trạng, che trước mặt tiền thửa đất hộ gia đình bà Bình hay không? Đồng thời cũng “quên” luôn phương án, thời điểm để xử lý dứt điểm tình trạng trên.

Tác giả: Nguyễn Duy

Nguồn tin: Báo Dân trí