Nghệ An: Thu gần 700 tỷ đồng từ đánh bắt hải sản trong quý I/2020

Ngư dân Nghệ An đánh bắt đạt sản lượng hải sản cao trong dịp đầu năm.

Mặc dù trong 3 tháng đầu năm thời tiết không mấy thuận lợi, kèm theo tình trạng dịch Covid19 kéo dài nhưng bà con ngư dân trên địa bàn tỉnh Nghệ An vẫn tích cực bám biển nên sản lượng đánh bắt hải sản đạt kết quả cao.

Theo số liệu từ Chi cục Thủy sản Nghệ An cho biết, 3 tháng đầu năm 2020, tổng sản lượng hải sản đánh bắt được của tỉnh này đạt 33.711 tấn. Trong đó, tôm 51 tấn, mực 473 tấn, ghẹ 120 tấn, cá chọn 5.033 tấn, cá xô 12.369 tấn, cá tạp trên 14.000 tấn... tổng giá trị ước đạt gần 7 tỷ đồng, tăng 116,54% so với cùng kỳ năm trước, đạt 19,83% so với kế hoạch năm. Đáng chú ý, một số địa phương có đánh bắt đạt sản lượng cao như: Thị xã Hoàng Mai, huyện Quỳnh Lưu, Diễn Châu, Nghi Lộc và thị xã Cửa Lò.

Được biết, hiện tỉnh Nghệ An có 3.510 tàu thuyền đánh bắt hải sản, trong đó có 1.593 tàu công suất máy trên 90 CV, giải quyết công ăn việc làm ổn định cho gần 20 nghìn lao động đang trực tiếp đánh bắt hải sản trên biển

Tác giả: Phan Sáng

Nguồn tin: thoivietbao.vn