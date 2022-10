Nghệ An: Thiết thực giúp người dân vùng lũ Kỳ Sơn vượt qua khó khăn

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Kiểm toán Nhà nước khu vực II ủng hộ nhân dân huyện Kỳ Sơn hàng hóa, nhu yếu phẩm trị giá 20 triệu đồng. Ảnh: TTXVN phát

Sáng 5/10, tại Hội nghị giao ban báo chí định kỳ tháng 10/2022 do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông và Hội Nhà báo tỉnh Nghệ An tổ chức, ông Phạm Ngọc Cảnh - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nghệ An cho biết, tỉnh Nghệ An trân trọng cảm ơn những nghĩa cử cao đẹp của các tổ chức, cá nhân, các nhà hảo tâm đã và đang hướng đến người dân vùng lũ trong tỉnh nói chung và huyện Kỳ Sơn nói riêng; bất cứ tiền mặt hay hiện vật được quyên góp, trao tặng cho bà con vùng lũ đều rất đáng quý, đáng trân trọng.

Mọi sự ủng hộ xin gửi vào tài khoản của Ban Cứu trợ huyện Kỳ Sơn (số tài khoản: 3751.0.9040014.00000 tại Kho bạc Nhà nước huyện Kỳ Sơn). Nếu trực tiếp ủng hộ bằng tiền mặt hay vật phẩm, liên hệ Cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện, khối 1 thị trấn Mường Xén, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, Ban Cứu trợ huyện Kỳ Sơn cam kết mọi sự ủng hộ của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm... sẽ được chuyển đến giúp đỡ đồng bào bị thiệt hại trong thời gian sớm nhất.

Trước đó, nhằm chia sẻ với người dân vùng lũ huyện Kỳ Sơn, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện đã có thư ngỏ kêu gọi các tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm trên mọi miền Tổ quốc, bằng tình cảm “tinh thần tương thân, tương ái” tích cực ủng hộ, chia sẻ, động viên giúp đỡ người dân bị vùng lũ sớm vượt qua khó khăn, khắc phục hậu quả để sớm ổn định cuộc sống.

Tại Nghệ An, ngay sau khi lũ quét gây thiệt hại nghiêm trọng tại huyện Kỳ Sơn, một số cơ quan, đơn vị, cá nhân, nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh đã có những việc làm thiết thực nhằm ủng hộ, chia sẻ, động viên giúp đỡ người dân. Tuy nhiên, do không nắm được đầy đủ thông tin hoặc vì nhiều lý do khác, có những món quà không phù hợp đã được quyên góp, trao tặng cho đồng bào vùng lũ, dẫn đến sự lãng phí, không cần thiết...

