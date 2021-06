Nghệ An tăng viện 52 cán bộ y tế sang Hà Tĩnh hỗ trợ chống dịch Covid

Ngày 8/6, thông tin từ sở Y tế tỉnh Nghệ An, trước tình hình dịch Covid-19 ở tỉnh Hà Tĩnh diễn biến phức tạp, trong sáng nay, phía sở đã họp và quyết định tăng viện, hỗ trợ cho tỉnh Hà Tĩnh 52 cán bộ y tế để chống dịch.

Cụ thể, Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An với vai trò bệnh viện tuyến cuối của khu vực Bắc Trung Bộ sẽ hỗ trợ 50 cán bộ y tế và 300 bộ đồ phòng hộ, 1.000 khẩu trang, 1.000 đôi găng tay, 50 tấm chắn giọt bắn, cùng 100 triệu đồng tiền mặt.

Riêng Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Nghệ An hỗ trợ 02 cán bộ y tế thực hiện công tác chỉ đạo, điều phối chung... 52 cán bộ y tế này sẽ thực hiện nhiệm vụ giúp Hà Tĩnh lấy mẫu xét nghiệm.

52 cán bộ y tế này sẽ thực hiện nhiệm vụ giúp Hà Tĩnh lấy mẫu xét nghiệm.

Đồng thời, Nghệ An cũng sẽ giúp Hà Tĩnh thực hiện xét nghiệm mẫu bệnh phẩm (do 52 cán bộ này lấy hàng ngày) tại phòng xét nghiệm Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An và Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An.

Trong chiều hôm nay công tác nhân lực cũng như hóa chất, vật tư y tế sẽ được chuẩn bị xong. Sáng 9/6, đoàn công tác tình nguyện của ngành Y tế Nghệ An sẽ xuất phát từ Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An sang giúp Hà Tĩnh chống dịch.

Tính đến thời điểm hiện tại, Hà Tĩnh đã có 10 ca nhiễm Covid-19. Tỉnh Hà Tĩnh đã quyết định thiết lập vùng cách ly y tế trên toàn bộ TP.Hà Tĩnh để ngăn chặn sự lây lan của dịch, bệnh Covid-19 (theo Chi thị 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tưởng Chính phủ), bắt đầu từ 12h trưa nay. Phạm vi cách ly: Toàn bộ TP.Hà Tĩnh gồm 15 xã, phường với tổng 25.516 hộ, 103.546 nhân khẩu. Toàn TP. thực hiện cách ly theo nguyên tắc gia đình cách ly với gia đình, thôn cách ly với thôn, xã, phường cách ly với xã, phường.

Tác giả: Hà Thị Hằng

Nguồn tin: nguoiduatin.vn