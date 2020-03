Nghệ An rà soát bệnh nhân trở về từ Bệnh viện Bạch Mai để cách ly

Sáng 26/3, trao đổi với Tiền phong, PGS-TS Dương Đình Chỉnh – Giám đốc Sở Y tế Nghệ An cho biết Sở đã giao cho các đơn vị tiến hành rà soát tất cả các bệnh nhân trở về từ Bệnh viện Bạch Mai, tiến hành cách ly kịp thời.

Sở Y tế Nghệ An yêu cầu Trung tâm y tế các huyện, thành, thị chỉ đạo các Trạm Y tế lập danh sách những người cao tuổi trên địa bàn có bệnh mãn tính, bệnh lý nền kèm theo để thực hiện giám sát sức khỏe, theo dõi y tế;

Triển khai rà soát, lập danh sách và thông báo ngay cho người dân đã đến Bệnh viện Bạch Mai trong 14 ngày qua để tự cách ly y tế tại nhà và theo dõi sức khỏe, thông báo kịp thời cho chính quyền địa phương, cơ quan y tế khi có biểu hiện nghi mắc bệnh (ho khan, sốt, khó thở,…); Triển khai vệ sinh môi trường, phun hóa chất khử khuẩn tại nơi sinh sống, làm việc của những người dân nêu trên.

Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tiến hành rà soát, lập danh sách các người bệnh đã đến khám, điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai trong tháng 3/2020 và về điều trị tại đơn vị đã xuất viện; Thông báo cho chính quyền địa phương để tổ chức quản lý và giám sát y tế theo quy định phòng chống dịch Covid-19.

Khu cách ly tại Trung tâm bệnh nhiệt đới- BV Đa khoa Nghệ An

Nếu người bệnh hiện tại đang điều trị tại đơn vị thì bố trí phòng riêng, thực hiện cách ly, theo dõi y tế. Trong trường hợp những người nêu trên có một trong các dấu hiệu: Sốt, ho, khó thở,...thì thực hiện cách ly y tế tại khu vực cách ly đặc biệt của cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn, hoặc báo cáo Sở Y tế để chuyển tuyến điều trị theo quy định.

Bên cạnh đó, rà soát nhân viên y tế thuộc đơn vị quản lý đang được cử đi học tập tại Bệnh viện Bạch Mai, thông báo ở lại Hà Nội. Trong trường hợp phải quay về Nghệ An thì phải báo cáo cơ quan, chính quyền địa phương và thực hiện tự cách ly, theo dõi y tế tại nhà, không được tự ý đi làm. Sở y tế Nghệ An yêu cầu các cơ sở khám chữa bệnh không cử nhân viên y tế của đơn vị mình đi học, làm việc tại Bệnh viện Bạch Mai cho đến khi có thông báo mới.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh phối hợp Trung tâm Y tế các huyện, thị xã, thành phố Vinh, các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn tỉnh thực hiện điều tra, xác minh, khai báo y tế, lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 cho các trường hợp nêu trên.

"Hai công dân Nghệ An đang cách ly ở tỉnh khác có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-Cov-2. Còn đến thời điểm hiện tại, trên địa bàn Nghệ An vẫn chưa ghi nhận trường hợp nào nhiễm bệnh này", Giám đốc Sở Y tế Nghệ An cho hay.

Tác giả: THU HIỀN

Nguồn tin: Báo Tiền phong