Đồng lòng gỡ vướng, đường Nghi Kiều sẽ về đích sớm 4 tháng

Dự án đường nối từ QL7C vào xã Nghi Kiều dài 4,3km do Sở GTVT Nghệ An làm chủ đầu tư, với tổng mức 14,5 tỷ đồng. Đường được thiết kế theo tiêu chuẩn đường cấp V, nền đường rộng 6,5m, mặt đường rộng 5,5 m, kết cấu mặt đường láng nhựa. Dự án do liên doanh Công ty An Việt, Công ty Thắng Mạnh và công ty Minh Việt Khoa thi công. Dự án được khởi công cuối năm 2019 và thời gian hoàn thành tháng 8/2020.